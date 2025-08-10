衣装がはち切れそう…韓国チアガール、大胆デコルテ見せ衣装にファン釘付け「ハ、ハンパない！」【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国の人気チアガール、キム・ヒョニョンの大胆な衣装SHOTがファンを魅了している。

キム・ヒョニョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「私の新しいプロフィール撮影」とキャプションに綴り、2枚の写真を投稿した。

公開された写真には、白のチューブトップにデニムホットパンツを合わせた衣装姿で撮影に臨むキム・ヒョニョンが写っている。デコルテ部分が大胆に開いた衣装からはメリハリ抜群のスタイルが際立ち、思わず二度見してしまうような美貌が印象的だ。

2枚目の写真では、クロップド丈のニットに黒のミニスカートを組み合わせた衣装を披露。こちらでもボリューム感のあるプロポーションを惜しげもなく見せつけ、多くのファンを釘付けにしていた。

この投稿に、ファンからは「バービー人形ですか？」「ハ、ハンパない」「素晴らしい！」といったコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ヒョニョンInstagram）

なお、キム・ヒョニョンは2000年9月5日生まれの24歳。2019年の「ミス・インターコンチネンタル韓国・慶北（キョンブク）地区大会」でスター賞と人気賞、2020年の「ミス・グリーン・コリア大邱（テグ）・慶北大会」で最優秀モデル賞を受賞し、2021年の「マッスルマニア・オリエンタルチャンピオンシップ」ではマレフィセントのコスプレ姿でコマーシャル部門2位に表彰されるなど、圧巻の美貌で注目を集めてきた。

現在は主にチアとして活動しており、プロサッカーKリーグの水原FC、プロバレーVリーグ男子部のソウル・ウリィカード・ウリィWONの応援団に所属している。今年からは韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダースでもチアを務める。

