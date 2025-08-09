“BTS・TXTの弟グループ”「CORTIS」、24時間ファンと交流？デビュー前に異色プロモーション実施！ | RBB TODAY

BTS、TOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHIT MUSICの新ボーイズグループ・CORTIS（コルティス）が、デビューを目前に控えたなか、ユニークなイベントを展開する。

CORTISは、8月10日0時からHYBE LABELSのYouTubeチャンネルで24時間プレミア配信を実施。時間帯ごとに新たなコンテンツが順次公開され、8月10日という一日をCORTIS一色で彩る予定だ。

配信では、デビュー活動に関するヒントをはじめ、メンバーが視聴者からの質問に答えるコーナーも設けられており、リアルタイムで楽しむファンだけが体験できる特別なイベントとなっている。

（画像＝BIGHIT MUSIC）

さらに、5人のメンバーに関する詳細な情報はいまだベールに包まれており、当日公開される写真や映像が、彼らを知るための重要な手がかりとなることが期待されている。

CORTISはこれまでにも、メンバー自身が制作したショート動画を通じてグループ名を公開するなど、斬新な手法で注目を集めてきた。デビュー前から独自の感性とクリエイティブなアプローチを打ち出してきた彼らが、今回はどのようなコンテンツでファンの前に現れるのか、期待が高まっている。

またCORTISは、グローバルショート動画プラットフォーム・TikTokでもユニークなプロモーションを展開中。TikTokで「CORTIS」と検索すると、デビューアルバム収録曲のミュージックビデオに関するヒントが表示される仕掛けとなっている。

（画像＝BIGHIT MUSIC）

このプロモーションは、7日から“イースターエッグ”（開発者がソフトウェアなどに隠す遊び心のある機能やメッセージ）の形で開始された。事前告知がなかったにもかかわらず、チーム名の発表後に多くのユーザーが検索したことでその存在が明らかとなり、SNS上で大きな話題を呼んでいる。

なお、CORTISは8月18日に正式デビューを果たす。メンバー全員が10代で、音楽・ダンス・映像を共同で創作する“ヤング・クリエイター・クルー”として、BIGHIT MUSICが2013年のBTS、2019年のTOMORROW X TOGETHERに続き、6年ぶりに世に送り出す新人グループだ。デビュー前からすでにK-POPファンの注目を一身に集めている。

（記事提供＝OSEN）

