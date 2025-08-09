『イカゲーム』で妊婦役を演じたチョ・ユリ、歌手活動も大成功！カムバックの舞台裏を公開「不安だった…」 | RBB TODAY

歌手兼女優のチョ・ユリが、2週間にわたるカムバック活動の舞台裏を公開した。

チョ・ユリは8月6日、公式SNSを通じて、3rdミニアルバム『Episode 25』の音楽番組出演のビハインド映像を公開した。

映像には、Mnet『M COUNTDOWN』、KBS2『ミュージックバンク』、MBC『ショー！K-POPの中心』などの音楽番組に出演し、ダブルタイトル曲「farewell for now！」と「Growls and Purrs」のステージを披露する様子から、楽屋で親しみやすく愛らしい魅力を振りまく姿まで、さまざまなシーンが収められている。

カムバック当日には、情熱的にモニターチェックに臨み、ファンに見せる自撮り写真を撮影するなど、喜びにあふれる様子が映し出された。ステージを終えたチョ・ユリは「久しぶりのステージで不安だったけれど、大きな山を越えた気がする」「GLASSY（チョ・ユリの公式ファン名）が応援してくれて嬉しかったし、朝から来てくれたのも感動だった」と、ファンへの感謝の気持ちを語った。

（画像＝WAKEONEエンターテインメント）チョ・ユリ

また楽屋では、読書をしたり、インタビューの台本を確認するなど、空き時間も有効に活用。共にステージを作り上げたバンドセッションのメンバーに直接感謝を伝えるなど、誠実な姿勢も見せた。

本番前には集中して準備に取り組むプロフェッショナルな一面も垣間見せる一方で、スタッフや共演アーティストたちとも気さくに交流し、現場の雰囲気を明るく盛り上げた。

最終出演を無事に終えたチョ・ユリは、「皆さんがよくしてくださって感謝していますし、ステージセットもとても素敵に仕上げてくださいました。どのセットも印象に残っています」と、スタッフへの感謝を述べた。そして「活動期間が短かったのは少し心残りですが、こうして最後まで無事に終えられてホッとしています。また次の活動でお会いしましょう」と、ファンに向けて挨拶を送った。

なお、チョ・ユリは今後もさまざまな分野で“オールラウンダー”としての活躍を見せていく予定だ。

◇チョ・ユリ プロフィール

2001年10月22日生まれ。2017年に放送されたオーディション番組『アイドル学校』（原題）に出演。惜しくもデビューメンバーには選ばれなかった。Stone Musicエンターテインメントで9カ月間練習生期間を過ごした後、オーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEとしてデビューした。現在はStone Musicエンターテインメント含む事務所が一つに統合された新規レーベル「WAKEONEエンターテインメント」に所属している。2021年10月、1stシングルアルバム『GLASSY』を通じて、ソロデビューを果たした。

