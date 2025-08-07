どっちがどっち…？TXT・スビン＆BTOB・ミンヒョク、ファンも困惑の“激似2SHOT”が話題【PHOTO】 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHERのスビンとBTOBのミンヒョクによる2ショットが話題を呼んでいる。

最近、TOMORROW X TOGETHERの公式インスタグラムが更新され、「copy-paste」というコメントとともに、スビンとミンヒョクの2ショットが公開された。

写真には、肩を組んで仲睦まじく笑い合うスビンとミンヒョクの姿が収められており、まるで兄弟や双子のように見えるそっくりなビジュアルが視線を奪った。

この投稿には、「双子みたい」「なんでこんなに似てるの？」「めっちゃそっくり！」「かっこいい」といったコメントが多数寄せられている。

（写真＝TOMORROW X TOGETHER公式Instagram）スビン（左）とミンヒョク

なお、スビンが所属するTOMORROW X TOGETHERは、7月21日に4thフルアルバム『The Star Chapter：TOGETHER』をリリース。ミンヒョクも同日に新EP『HOOK』をリリースしている。

◇スビン プロフィール

2000年12月5日生まれ。本名チェ・スビン。歌手を目指したきっかけは、中学生時代に友人と学園祭でダンスを披露したこと。その後、中学3年生のときに以前からファンであったBTSの所属するBig Hitエンターテインメントのオーディションに応募。一次審査を通過するものの、書類に明記した電話番号に誤りがあり担当者からの連絡が大幅に遅れた。そのため十分な準備期間なく二次審査に臨んだが、無事に合格し同事務所の練習生となった。2019年にTXTのメンバーとしてデビューし、グループではリーダーを務めている。シャープな童顔が印象的だが身長は185cmと高く、好青年ビジュアルがたびたび話題となる。

