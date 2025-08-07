ASTROの新ユニットZOONIZINI、仲良しの2人が底なしの魅力を放つ！コンセプト写真公開 | RBB TODAY

ボーイズグループASTROの新しいユニットZOONIZINIが『DICE』の予測不可能な旅行記を予告した。

ZOONIZINI（MJ＆ジンジン）は4回にわたり、所属事務所Fantagioの公式SNSを通じて1stミニアルバム『DICE』のコンセプトフォトをすべて公開した。

先立って、最初のコンセプトフォトで眩しい友情の瞬間を披露したZOONIZINIは、新しい個人やユニットフォトを相次いで公開し、無限の魅力を放った。

2人ならではの愛らしく明るいエネルギーが『DICE』のなかのトラックとメッセージへの好奇心を一層刺激した。

まず、個人カットでMJとジンジンはビューファインダーを連想させる円形のフレームがある謎のボックスに囲まれており、目を引く。続くイメージでは、チェック模様で統一感を与えたスタイルとともに快活な雰囲気を醸し出した。

（写真＝Fantagio）ZOONIZINI

キャリーケースに座っていたずらっ子のようなポーズを取ったMJ、自転車に身を任せたまま自由な雰囲気を醸し出すジンジンの互いに異なりながらも調和のとれた個性が際立っている。

3カットで構成されたイメージは、無表情な顔で始まり、次第に笑みを浮かべ、最後には明るく笑うZOONIZINIの生き生きとした“3段階の表情”の変化で、見る人々までをも良い気分にさせる。

ユニットイメージのなかの2人は、旅行のときめきが感じられる和気あいあいとした関係性を伝えた。自然に肩をくっつけたポーズから、カメラに2人の思い出を記録する演出まで、実際の旅行記を見ているかのようなリアリティと郷愁を見せる。

ZOONIZINIがユニットとして第1歩を踏み出す1stミニアルバム『DICE』は、サイコロを振って行く予測不可能な旅を表現したアルバムだ。

タイトル曲『Some Things Never Change』を皮切りに、『New world』『Utopia』『Favorite Memory』『Starlight Voyage』『Restart』まで、6曲は1つのストーリーでつながっている。

なお、ZOONIZINIの『DICE』は来る8月13日18時にリリース予定だ。

（記事提供＝OSEN）

