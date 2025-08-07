SHINee・キー、「SMTOWN」東京ドーム公演で新曲『HUNTER』を初披露へ！圧巻ステージに期待 | RBB TODAY

SHINeeのキーが、「SMTOWN LIVE 2025」東京ドーム公演で新曲『HUNTER』のステージを先行公開する。

キーは、8月9日・10日の2日間にわたり東京ドームで開催される「SMTOWN LIVE 2025」に出演し、カムバックに先駆けて3rdフルアルバムのタイトル曲『HUNTER』を初披露する予定だ。

タイトル曲『HUNTER』は、相手に執着する“自分”と、その複雑な関係の中で感じる“苦しみの中の歓喜”を描いた、ドラマチックな魅力を持つダンスナンバー。キーはこのステージで、繊細な表現力と圧倒的なエネルギーが際立つコンセプチュアルなパフォーマンスを披露する。

（写真提供＝OSEN）

キーはこれまでにも、2022年8月に行われた「SMTOWN LIVE 2022」水原（スウォン）ワールドカップ競技場の公演で、2ndフルアルバムのタイトル曲『Gasoline』をサプライズで先行披露し、見事なカムバックを果たした。

今回も、3年ぶりとなる新アルバムのタイトル曲『HUNTER』をスケール感のある東京ドームのステージで初披露することで、再び大きな注目を集めると見られている。

またキーは、本日（7日）19時より、公式SNSを通じてオンライン・オフライン同時に開催される「KEY ‘HUNTER’ Comeback Live」に出演し、世界中のファンと共にカムバックを一足早く祝う予定だ。特に、タイトル曲『HUNTER』を含む全10曲のハイライト音源が先行公開されることから、高い関心が寄せられている。

（写真提供＝SMエンターテインメント）

なおキーは、8月11日に3rdフルアルバム『HUNTER』をリリースし、9月26～28日にソウル・オリンピック公園ティケットリンクライブアリーナ（旧オリンピックハンドボール競技場）、10月4日に台北ミュージックセンター、11月29・30日には東京・国立代々木競技場第一体育館にて、コンサートツアー「2025 KEYLAND：Uncanny Valley」を開催する。

（記事提供＝OSEN）

◇キー プロフィール

1991年9月23日生まれ。本名キム・キボム。15歳のときに受けたSMエンターテインメントの全国ツアーオーディションに参加し、8000人の中からたった一人合格。大邱（テグ）市出身で地元の高校に通っていたため、毎週末200km以上離れたソウルの事務所まで通いながら練習生時代を過ごした。歌やダンスはもちろん、演技やMCでも才能を発揮しており、さらにはファッションアイテムのリメイクも得意。SHINeeのコンサートでは実際に衣装のデザインを手掛けるなど、音楽の分野にとどまらない多彩な魅力で人気を集めている。

■【写真】キー、“瓜二つ”の母と日本旅行へ！

■【写真】キー、新幹線でまさかのお子様弁当!?

■【写真】「永遠の5人」SHINeeの“集合写真”