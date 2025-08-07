IVE・ウォニョン、“広告クイーン”として唯一無二の存在感！多数のブランドからラブコール殺到 | RBB TODAY

ガールズグループIVEのメンバー、ウォニョンが驚くべき活躍を見せている。

ウォニョンの一挙手二投足が毎日メディアとネットに投稿され、話題になっている。今年彼女は活動を通じて「お金と人気」をかき集めている状況だ。

IVEは今年3rdミニアルバム『IVE EMPATHY』をリリースし、カムバックした。ダブルタイトル曲『REBEL HEART』『ATTITUDE』で活動を行った。

『REBEL HEART』は、G-DRAGONの『HOME SWEET HOME』を抜いてトップに君臨する成果を収めた。歌手としての成果は、広告に繋がった。

ウォニョンは5月、テレビ広告への登場順位で2位を記録し、出演ブランド数部門では1位となった。6月には広告モデル登場順位トップとなり、業界内で大人気を博した。

ウォニョン

広告業界では、ウォニョンを“誰も越えられない広告クイーン”と呼ぶ。衣類や飲料、アイスクリーム、化粧品、ジュエリーなど、13のブランドに上るモデルを務め、名実ともに最も起用したいスターとなっている。

「頭からつま先までモデル級」と呼ばれるウォニョンは、5月には同和薬品のパーソナル健康ケアブランド「BETTER」の新しいモデルに抜擢され、“広告クイーン”としての地位をより一層強固にした。

また、7月には柔軟剤ブランド「ダウニー」のモデルにも抜擢され、ビューティー、ファッション、食品、金融、酒類など、さまざまな分野で“広告クイーン”としての活動を続けている。

さらに、珍しくも金融業界のウリ銀行のモデルにも抜擢され、MZ世代を代表するアイコンらしい人気を証明した。

なお、ウォニョンの人気もあり、IVEは最近「2025ブランド顧客忠誠度大賞」で最も影響力のある女性アイドルに選ばれる栄誉に輝いた。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

