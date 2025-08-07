aespa・カリナ、Netflixバラエティに2シーズン連続で出演決定！得意の“空気を読む力”で活躍なるか | RBB TODAY

Netflixのバラエティ番組『エージェント・オブ・ミステリー』が一層進化したシーズン2で戻ってくる。

科学的に説明できない奇妙な事件を追跡し、解決する“アドベンチャー推理バラエティ”『エージェント・オブ・ミステリー』。

同番組は、コメディアンのイ・ヨンジン、歌手ジョン・パク、ガールズグループGirl’s Day出身のヘリ、俳優キム・ドフン、ガールズグループaespa・カリナ、そして新しい“エージェント”のダンサー、ガビとともにシーズン2の痛快な帰還を知らせた。

『エージェント・オブ・ミステリー』は、Netflixの頭脳サバイバルゲーム『悪魔の計略～デビルズ・プラン～』と『大脱出』（原題）、『女子高推理部』などを通じて、厚いファン層を築いたチョン・ジョンヨンPD（プロデューサー）が昨年公開した“アドベンチャー推理バラエティ”だ。

緻密に設計された世界観にしっかりとしたストーリー、精巧な装置と予測不可能なミッションがスリル溢れる面白さを与え、視聴者を魅了した。特に、奇妙な事件を解決していく6人のエージェントの完璧なシナジーは、快感を倍増させ、熱い反応を引き出した。

シーズン2では、変わった世界観のなかで一層進化したミッションで、視聴者の“推理本能”を再び目覚めさせる。

行方不明者3人を追跡して、奇妙な事件に巻き込まれた「悪魔の司祭」、潜水艦マイダス号で起きた奇怪な真実を追跡した「深海のなかへ」など、想像を絶するエピソードで視聴者を熱狂させたシーズン1とまた違ったシーズンで戻ってくるのか、期待が高まっている。

そして、何よりも進化した能力で戻ってくるエージェントたちの活躍に注目が集まっている。

きつい仕事を厭わず、ウィットでチームを率いたリーダーのイ・ヨンジンを筆頭に、“ブレイン”のジョン・パク、危機に直面する度に決定的な手がかりを見つけたエースのヘリ、大胆な行動力の持ち主のキム・ドフン、空気を読むのが最高に上手な“チートキー”カリナの新しい活躍にも関心が集まっている

ここに“ニューフェイス”のガビの合流は、好奇心をさらに刺激する。ダンスサバイバル番組からオリジナルバラエティ番組まで、縦横無尽に活躍しているガビが、『エージェント・オブ・ミステリー』で新たな魅力を披露する見通しだ。

チョン・ジョンヨンPDは、「新しいメンバーとともに帰ってきたシーズン2は、制作スタッフと出演者の間の相性が非常によく、メンバーの仲もさらに良くなった」と伝え、『エージェント・オブ・ミステリー』シーズン2に対する期待を高めた。

なお、『エージェント・オブ・ミステリー』シーズン2は、Netflixを通じて世界中で公開される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

