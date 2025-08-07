「やりたくなかった」とBoA　少女時代やaespaメンバーも加わった“伝説的ユニット”にまつわる誤解とは | RBB TODAY

歌手BoAが、少女時代やaespaのメンバーと結成した豪華ユニット「GOT the beat（ゴット・ザ・ビート）」にまつわる誤解について釈明した。

少女時代のヒョヨンのYouTubeチャンネル「ヒョヨンのレベルアップ」には8月6日、「BoA理事がチャンネル譲れと、本当にCrazierだね」というタイトルの動画がアップされた。

この日、ゲストとしてBoAが出演。BoAとヒョヨンは、少女時代のテヨン、Red Velvetのスルギとウェンディ、aespaのカリナとウィンターと共に、ユニット「GOT the beat」で活動した経歴がある。

これを受けてヒョヨンは、BoAの情熱について「同じチームとして一緒に活動していたとき、GOT the beatの活動中に隣で見ていて本当に学ぶことが多かった。私は『これくらいやったら十分かな』と、後から『もう少し練習しておけばよかった』と後悔するタイプだが、オンニ（お姉さん、BoAのこと）は納得いくまで動線を何度も確認する」と感嘆した。

BoAは「でも私が一番ミスが多かった。撮影のとき、すごく緊張して。動線移動なんてやったことがなかったし、私だけ明らかにダンスが違った。動線が違うから、あるときはこっち、またあるときはあっちって、私だけ振付が混ざってしまって。だからずっと間違えて、恥ずかしかった」と、ソロ活動に慣れていたがゆえにグループ活動での苦労を打ち明けた。

ヒョヨンは「私たちは内心、楽しかった。『あ、BoAオンニでもミスするんだ』と思った」と笑い、BoAは「恥ずかしい、どうしようって感じだった」と話した。

これに対しヒョヨンは「あの話聞いたことある。少女時代で活動していたとき、オンニも『グループってどんな感じなんだろう』と、一度やってみたいと言ってたって。だって何十年もずっと一人でソロ活動だけしてきたから」と言うと、BoAは「興味はあったけど、やらなくても良かったかな」とあきらめたように語った。

特にBoAは、「それにすごく誤解されてるのが、GOT the beatが私のためにできたと思っている人が多いこと」と明かし、ヒョヨンは「えっ、そうなの？」と驚いた様子を見せた。BoAは「本当に違う。私もやりたくないって、ずっと逃げ回っていた」と釈明し、ヒョヨンは「私たちは『BoAオンニとやると聞いたけど、私たちが一緒に？』って驚いたよ。いま鳥肌立った」と話した。

BoAは「だから本当に『やりたくない』ってメッセージまで送って、『私は入る立場じゃないと思います』と言ったのに、それが全部悪質コメントに…」と、GOT the beatでの活動後に誹謗中傷を受けたことを明かした。

ヒョヨンが「誹謗中傷あったの？」と尋ねると、BoAは「すごく多かった」と答えた。するとヒョヨンは、前にあったスパチュラを手に取り、「全員出てこいって感じ。見えないの？オンニに誰がそんなこと言ったの？」と“警告”して笑いを誘った。

BoAは「だから私は『やったのに悪口言われる…』と、本当に悲しかった」と心のつらさを吐露。ヒョヨンは「全然知らなかった。思ってたよりもすごくつらかったんだね」と気遣い、BoAは「だから、いい姿を見せようとすればするほど、緊張が強くなっていった」と明かした。

ヒョヨンが「今までたくさんステージをこなしてきたのに、やっぱり緊張するよね？」と尋ねると、BoAは「すごくする」と答えた。ヒョヨンも「私もそうだよ」と共感し、BoAは「年数を重ねるほど、もっと緊張するようになった」と語った。

続けて、ヒョヨンが「私だけかと思ってたけど、違うんだね」と驚くと、BoAは「若い頃はよくわからずにやっていたが、あるときから『あの子ならこれくらい当然でしょ』と見られていると感じ始めて、それがプレッシャーになってきた」とベテランとしての重みを伝えた。

これにヒョヨンも「私もそういう気持ちかもしれない。『自分に対してこれくらい期待されているなら、それを超えないと』と思って、プレッシャーを感じるんだよね」とうなずいた。

1986年11月5日生まれ。本名クォン・ボア。1998年に兄の付き添いでSMエンターテインメントのオーディション会場に足を運び、スカウトされた。その後2年間、歌手デビューを目指して歌やダンスの練習に励む傍らで日本語と英語の特訓も行い、2000年8月25日にデビューアルバム『ID; Peace B』をリリースした。翌年には同タイトルの日本版シングルをリリースし、本格的に日本へ進出。2002年には『Listen to My Heart』でオリコンチャートを制し、一躍人気歌手となった。

