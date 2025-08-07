色々とふっ切れた？10歳上医師との結婚が“無期限延期”となったK-POPアイドル、インドに【PHOTO】 | RBB TODAY

EXIDのハニが、現在の心境を淡々と語った。

8月6日、ハニは自身のインスタグラムに複数の写真を投稿した。

昨年からメディアへの露出が減っていたハニだが、最近になって再び表舞台に姿を見せ始めている。

数日前にはインドの空港で目撃されていたハニ。今回は、同国の高地エリアを訪れていたようだ。

投稿には「3度目のインド。まだ慣れないけど、やっぱり好き。高山地帯は初めてで、普段は当たり前だったことが当たり前じゃない」とし、「走るのも、急に首を動かすのも簡単じゃない。くねくね道では“酔い止めモード”が必須」と、旅先での新鮮な体験を綴った。

さらに、「“酔い止めモード”のときは何もできない。考えるのも無理、おしゃべりなんてとんでもない。ただ息をするだけ。それでも不思議と心は軽い。ただ呼吸できることに感謝したくなる」と、どこか達観したような言葉も残している。

この投稿には、「すべてうまくいきますように」「しっかりリフレッシュしてきてね」など、彼女の心情に寄り添うコメントが多数寄せられている。

ハニは2022年、10歳年上の精神科医でタレントとしても活動するヤン・ジェウンとの交際を公表。昨年結婚を予定していたが、ヤン・ジェウンが院長を務める病院で患者の死亡事故が発生したことを受け、結婚は無期限延期となっている。

“フィアンセ”のトラブル以降、ハニも表舞台から姿を消していたが、最近になって再びSNSやメディアに登場。ヨガに挑戦したり、すっぴんに近い状態でテレビに出るなど、ふっ切れたような自然体の姿が注目を集めている。

◇ハニ プロフィール

1992年5月1日生。2011年にEXIDの一員としてデビュー。『UP&DOWN』『Ah Yeah』『DDD』などの曲で愛された。ドラマ『XX』から女優としても活動。2022年6月29日に10歳上の精神医学科医でタレントのヤン・ジェウンとの熱愛を認め、2024年6月1日には同年9月に結婚すると発表。しかし、2024年にヤン氏の病院で患者死亡事故発生により、結婚は無期限延期となっている。

