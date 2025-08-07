腕にはタトゥーがチラリ　TWICE・チェヨンが美貌際立つ“へそ出し”オフショット公開【PHOTO】 | RBB TODAY

TWICEのチェヨンが、海外公演の舞台裏で撮影されたプライベートショットを公開した。

8月6日、チェヨンは自身のインスタグラムに複数枚の写真を投稿。世界的音楽フェス「Lollapalooza Chicago（ロラパルーザ・シカゴ）」出演時のオフショットと思われる。ラフなファッションに身を包みながらも、圧倒的な存在感を放っている。

公開された写真では、カラフルなグラフィックTシャツや白のクロップドタンクトップにショートデニムを合わせたカジュアルなコーデを披露。アクセサリーやメイクとのバランスも絶妙で、チェヨンならではの美しさが際立つ仕上がりとなっている。

なかでも注目を集めているのは、肩や腕にさりげなくのぞくタトゥー。これまでにもアートやファッションに強い関心を示してきたチェヨンだが、タトゥーも彼女の“自己表現の一つ”としてファンの間では知られている。

（写真＝チェヨンInstagram）

なお、TWICEは2日の「Lollapalooza Chicago」にヘッドライナーとして出演。圧巻のステージパフォーマンスを披露し、世界レベルの人気と実力を改めて証明した。

（記事提供＝OSEN）

◇チェヨン プロフィール

1999年4月23日生まれ。本名ソン・チェヨン。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインラッパーを担当している。華奢で小柄な体形で、ついたあだ名はちびラッパー。髪型やメイクでしっかりと自身の個性を表現していることから、ファンの間ではたびたび「真似したいスタイル」と話題に上がる。2024年4月、10歳年上の韓国男性歌手Zion.T（ザイオンティ）との交際を認めた。

