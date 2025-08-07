BTS・RM、堂々とした魅力でファッション誌表紙に登場！最も「生きている」と感じる瞬間を語る【PHOTO】 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのリーダー、RMがファッション誌を通じて多様な魅力を披露した。

8月7日、ファッション誌『Harper’s BAZAAR Korea』はRMの姿が盛り込まれた9月号の表紙を公開した。

RMは公開された3つの表紙と先行公開されたイメージで堂々とした、自信に満ちた態度を見せ、大胆な姿で視線を釘付けにした。

続くインタビューでRMは、「1つのブランドを代表するというのは本当に難しいことだ。以前はフォトジェニックになりたくて、1人で鏡を見ながらたくさんの表情とポーズを練習した」と語った。

加えて、「今は写真を撮られることがより重く、難しく感じられる。それでも好きなメディアと写真家、スタッフがともにする作業なので気楽に行い、実際にやってみたら誇らしく、楽しかった」と表紙の撮影を終えた感想を伝えた。

（写真＝『Harper's BAZAAR Korea』）RM

そして、最も「生きている」と感じる瞬間について、「BTSのRMとしては、公演を行うとき、アルバムを出したてのとき、自分が1番好きで堂々とした姿でファンの前に立ったときだ」と述べた。

続けて、「人間キム・ナムジュン（RMの本名）としては、好きな知人たちと一緒にいて、気兼ねなく自然体な人と近づいていると感じるとき。あるいは誰も気づかない場所でやりたいことをやるときだ。旅行が1番近いと思うが、実は長くはできないし、すぐに家に帰りたがる。そして再び音楽制作をすると、再び生きていると感じる」と話した。

なお、BTSは2026年の完全体カムバックを目標に、アルバムを制作中だ。

◇RM プロフィール

1994年9月12日生まれ。本名キム・ナムジュン。2013年6月にBTSとしてデビュー。グループ内ではリーダーとメインラッパーを担当しており、英語が堪能な頭脳派でもある。BTSメンバーの中で最初にBig Hitエンターテインメントに加入したのがRMで、事務所代表のパン・シヒョクはBTSのデビューの経緯について「RMのような子はデビューさせなければいけないと思った。BTSを作ったきっかけは彼だ」とコメントしている。最年少メンバーのJUNG KOOKも「事務所見学の際にRMのラップに惹かれて事務所に入った」と明かしており、実力とカリスマ性を兼ねそなえた人物といえる。兵役のため2023年12月に入隊。2025年6月10日に除隊した。

