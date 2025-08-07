元メンバーが虐待暴露も…TWICE事務所所属VCHA、「GIRLSET」にリブランディングへ | RBB TODAY

JYPエンターテインメント（以下、JYP）のグローバルガールズグループVCHAが、「GIRLSET」（ガールセット）にリブランディングする。

8月7日、JYPは公式SNSに「GIRLSET」のフィルムとロゴデザインを公開し、リブランディングのニュースを知らせた。

レクシー、カミラ、ケンダル、サバンナは「GIRLSET」という新しい名前とともに海外の音楽市場を本格的にターゲットにし、新しい跳躍に乗り出す。

「GIRLSET」のフィルムは、約1年5カ月ぶりに空白を破って登場したメンバーたちの新しいビジュアルが際立った。

（写真＝JYPエンターテインメント）GIRLSET

楽しくて余裕のある雰囲気はもちろん、涙を流したり傷ついたりした多彩な感情を豊かに表現し、「GIRLSET」のリアルで率直な魅力を見せた。それぞれの個性を際立たせたスーツ衣装を着て「GIRLSET」として1つになった4人のメンバーの堂々とした面も目を引く。

動画の終盤のキャッチコピー「We're setting who we are」のようにグループ名「GIRLSET」にはいかなる制約もなく、無限の未来と意味を自ら定義していくという意味が含まれている。

ロゴデザインのなかのハート模様は、メンバーの心から出てくる物語を世の中に伝えるというメッセージを含んでいる。「GIRLSET」で新しく出発するレクシー、カミラ、ケンダル、サバンナが繰り広げるより成熟した自由な活躍に世界中のファンの注目が集中している。

◇VCHAとは？

J.Y.Parkが計画したK-POPの世界進出戦略「K-POP 3.0」プロジェクトの一環として、米リパブリック・レコードとJYPエンターテインメントによって行われたグローバルオーディション『A2K』から誕生した女性グループ。カミラ、レクシー、ケンダル、サバンナ、KG、ケイリーと最終順位上位6名で構成されていたが、2024年12月にKG、2025年7月にケイリーが脱退。デビュー当時の平均年齢は17.6歳。

