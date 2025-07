大阪万博イベントにも出演！NCT WISH、初の写真展が日本でも全日完売に…圧倒的な人気を証明 | RBB TODAY

NCT WISHが開催中の初の写真展が、日本でも全日程で完売を記録し、圧倒的な人気を証明した。

NCT WISH初の写真展『NCT WISH THE 1ST PHOTO EXHIBITION [ONE SUMMER WISH]』は、6月28日から7月13日まで、東京・渋谷の「LIGHT BOX STUDIO AOYAMA(ライトボックススタジオ青山)」で開催されている。

今回の写真展は、チケットの販売開始と同時にすべての枠が完売となり、日本のファンから熱烈な反響を呼んだ。チケットを入手できなかったファンからの要望が殺到し、追加販売が行われるなど、NCT WISHの日本での人気の高さを改めて実感させた。

「NCT WISHの夏休み」をテーマにした本展示では、のどかな田舎を旅するメンバーたちのかけがえのない思い出をさまざまな形で収めており、自然の中での爽やかで純粋な魅力を捉えた作品が大きな好評を得ている。

また、会場である「LIGHT BOX STUDIO AOYAMA」は、ミニマルで芸術的な雰囲気で知られる空間であり、NCT WISHのリラックスした瞬間を切り取った写真との相性も抜群。空間全体が感性的に仕上がっており、訪れたファンに特別な没入感を与えている。

なお、NCT WISHは7月29日に開催される「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」のスペシャルイベント「大阪ウィーク~夏~『SUMMER DANCE MUSIC FES.』」にも出演予定だ。

