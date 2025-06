LE SSERAFIM、日本の新曲が人気のあまり韓国の音楽番組で披露へ！『DIFFERENT』英語Ver.で活動 | RBB TODAY

ガールズグループLE SSERAFIMが韓国の音楽番組に出演し、ファンにプレゼントのようなステージを披露する。

LE SSERAFIMは来る7月3日にMnet『M COUNTDOWN』から4日にKBS2『ミュージックバンク』、6日にSBS『人気歌謡』でデジタルシングル『DIFFERENT(English ver.)』のステージを披露する。5thミニアルバム『HOT』の活動以来、約3カ月ぶりの韓国の音楽番組への出演だ。

『DIFFERENT(English ver.)』は、去る6月24日にリリースされたLE SSERAFIMの日本4thシングル『DIFFERENT』の同名タイトル曲の英語バージョンだ。

「I go bad but I'm good enough」「Get a taste of something different」などの歌詞で自分への確信と堂々とした姿を見せる。

特に、原曲『DIFFERENT』は6月9日の先行リリース後、世界最大の音源ストリーミングプラットフォームSpotifyの11日付「デイリートップソング韓国」に初めてチャートインし、10日連続で残り続けた後、シングルの正式リリース日である24日付のチャートに再び入った。

また、「デイリートップソング日本」では19日連続でチャートインし続けている。このほかにもLINE MUSICのデイリーおよび週間「トップ100」チャート、日本のiTunes「トップソング」、日本のApple Music「今日のトップ100」など、さまざまなチャートに入り、韓国のほか海外でも人気を博している。

LE SSERAFIMはFEARNOT(LE SSERAFIMのファンネーム)の熱い応援に応えるため、ワールドツアーで忙しいなか、音楽番組への出演を電撃決定した。彼女たちは楽しいメロディーと自信が際立つ歌詞にふさわしい明るいエネルギーを与える見通しだ。

なお、LE SSERAFIMは今週、音楽番組での活動を終えた後、7月19日に台湾・台北のNTSUアリーナでコンサート「2025 LESSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN ASIA」を開催する予定だ。