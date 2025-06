RIIZE、新AL『ODYSSEY』が韓国の月間チャート1位に！人気が冷めないヒット作 | RBB TODAY

ボーイズグループRIIZEが1stフルアルバム『ODYSSEY』で1位の記録を追加した。

去る5月19日にリリースされたRIIZEの『ODYSSEY』はリリース初週に「サークル週間チャート」“3冠”を記録したのに続き、本日(6月12日)に発表された5月の「サークル月間チャート」でも「リテールアルバム」チャートのトップに君臨した。

RIIZEは今回のアルバムで、3作連続でミリオンセラーを達成したのはもちろん、ハントチャート、ホットトラックスなど、韓国の主要週間アルバムチャート1位となった。

ほかにも、中国のQQミュージック「デジタルアルバムセールス」チャート1位、日本のLINE MUSIC「リアルタイム」「デイリーアルバムトップ100」チャート1位、AWA「リアルタイム急上昇」チャート1位など、韓国を越えて海外でも人気を博している。

このような反応に合わせて、アルバムに関連するショート動画もやはり継続的に関心が集まっている。

(写真=SMエンターテインメント)RIIZE

RIIZEはタイトル曲『Fly Up』のポイントをさまざまな方法で楽しむダンスチャレンジでボーイズグループEXO・カイ、NCT・ジョンウ、SEVENTEEN・スングァン、ガールズグループRed Velvet・スルギとジョイ、TWICE・サナ、i-dle・ミヨンとウギなど、多数のアーティストと撮影し、注目を集めた。

さらに、タイトル曲以外にも歌詞の内容に合わせてカバンを活用した演出が際立った『Bag Bad Back』、振り付けに登場するハンドサインをメンバーが教えた『Ember to Solar』、叙情的な雰囲気に合わせて過去の青春ドラマをパロディにした『The End of the Day』など、収録曲の魅力を多彩に表現したコンテンツまで、RIIZEの公式SNSで順次公開され、話題になっている。

なお、RIIZEはコンサートツアー「2025 RIIZE CONCERT TOUR[RIIZING LOUD]」を通じて、来る7月4~6日の韓国・ソウル公演を皮切りに日本・兵庫、埼玉、広島、東京、福岡、香港、マレーシア・クアラルンプール、台湾・台北、タイ・バンコク、インドネシア・ジャカルタ、フィリピン・マニラ、シンガポール、マカオなど、14地域を訪れる予定だ。

(記事提供=OSEN)

◇RIIZEとは?

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。メンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」(成長する)と「Realize」(実現する)の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビューした。2023年11月、スンハンが無期限活動中断となり、6人で活動することに。2024年10月11日、WIZARDプロダクションがスンハンのグループ活動復帰を発表したが、同月13日にスンハンの脱退が発表された。

