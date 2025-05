BTS、「MIC Drop (Steve Aoki Remix)」のMVが15億再生突破！ | RBB TODAY

BTSの「MIC Drop (Steve Aoki Remix)」のミュージックビデオが、YouTubeでの再生回数15億回を突破した。これにより、BTSにとって通算4作目となる15億再生超えのミュージックビデオが誕生したことになる。

2017年11月24日、HYBE LABELS公式チャンネルに公開された「MIC Drop (Steve Aoki Remix)」は、BTSの5TH MINI ALBUM『LOVE YOURSELF 承 'Her'』の収録曲「MIC Drop」を世界的なDJスティーヴ・アオキがリミックスし、エレクトロトラップ(Electro trap)ジャンルとして再誕生した。リリース当時には、米ビルボードのメインソングチャート「HOT 100」28位にチャートインした後、10週連続でチャート入りを果たした。

「MIC Drop (Steve Aoki Remix)」のミュージックビデオは、独特で迫力のあるサウンドに、スタイリッシュで洗練された映像美が際立つ作品だ。

BTSは「MIC Drop (Steve Aoki Remix)」を含め、計40曲の億単位の再生回数のミュージックビデオを保有している。「Dynamite」、「Boy With Luv (Feat. Halsey)」、「DNA」の他にも、13億再生数の「IDOL」と「FAKE LOVE」、10億再生数の「Butter」と「Blood Sweat & Tears」、8億再生数の「DOPE」と7億再生数の「FIRE」、「Save ME」、6億再生数の「Not Today」、「Permission to Dance」、「ON」Kinetic Manifesto Film、5億再生数の「Spring Day」、「Life Goes On」、「Black Swan」、4億再生数の「Boy In Luv」、3億再生数の「War of Hormone」、「ON」、「No More Dream」、2億再生数の「I NEED U」、「Dynamite」(Choreography ver.)、「Dynamite」(B-side)、「Just One Day」、「Yet To Come (The Most Beautiful Moment)」、「Danger」がある。1億再生数を超えたミュージックビデオは「We Are Bulletproof Pt.2」、「RUN」、「IDOL (Feat. Nicki Minaj)」、「I NEED U」(Original ver.)、「N.O」、「Butter (Hotter Remix)」、「Boy With Luv (feat. Halsey)」(‘ARMY With Luv’ ver.)などがある。カムバック・トレーラーの中では、「Singularity」、「Serendipity」、「Epiphany」、「Intro : Persona」、「Interlude : Shadow」、「Outro : Ego」が再生数1億回を超えている。