「どうなってるの？」i-dle・ミンニ、“ギリギリ見えない”大胆スカート姿に視線釘付け！【PHOTO】 | RBB TODAY

i-dleのミンニが大胆なファッションを披露した。

【写真】ミンニ、アイドルらしからぬ肌見せコーデ

ミンニは5月21日、自身のインスタグラムを更新し、「You got a better better GIRLFRIEND」のコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真のミンニは、ワンショルダーのトップスにパーカー、スカートを着用している。特にスカートは、大胆に裂け目が入っており、抜群のスタイルがあらわになっている。カジュアルながらも色っぽい雰囲気が視線を奪った。

この投稿を見たファンからは「どうなってるの?」「ミンニしか着こなせない」「かわいい」「ギリギリ攻めてる」といったコメントが寄せられている。

(写真=ミンニInstagram)

なお、ミンニが所属するi-dleは、5月19日に8thミニアルバム『We are』をリリースした。

◇ミンニ プロフィール

1997年10月23日生まれ。タイ・バンコク出身。本名はニチャ・ヨンタララク。ガールズグループ(G)I-DLEのタイ人メンバーで、グループ内でメインボーカルを担当。2015年、自身の通うボーカル&ダンススクールで行われた現所属事務所CUBEエンターテインメントのオーディションで合格し、韓国語をまったく話せない状態で渡韓。3年半にわたり練習生として過ごし、デビューまでにネイティブレベルの韓国語を習得。2018年5月に(G)I-DLEのメンバーとしてデビューした。神秘的なビジュアルとは裏腹に愛嬌があり、涙もろい。

