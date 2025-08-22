キリンビール「ジョニーウォーカー ブラックルビー」が8月25日から出荷再開 | RBB TODAY

キリンビール株式会社は、世界No.1スコッチウイスキーブランド「ジョニーウォーカー」の新商品「ジョニーウォーカー ブラックルビー」の出荷再開に伴い、大規模な横断キャンペーンを実施すると発表しました。

「ブラックルビー」は2025年4月の発売以降、多くの顧客から好評を得ており、4月単月でフラグシップブランド「ジョニーウォーカー ブラックラベル」と同等の販売額を達成。同月の「ジョニーウォーカー」ブランド全体の販売金額は前年比147％と大幅に伸長しました。

ディアジオ ジャパンの調査によると、「先進性」「品質」「魅力」「パッケージの格好良さ」「価格以上の価値がある」といったブランド価値のスコアが、「ブラックルビー」の発売を機に更に高まったことが判明。7年半ぶりの通年新商品ということもあり、SNSでも大きな盛り上がりを見せました。

8月25日からの出荷再開に合わせ、同社は「ブラックルビー」が心地よい初秋の夜を演出するTVCM、イベント、キャンペーンを大々的に展開します。

9月8日から全国でTVCM「ブラックルビー 登場篇」を放映開始。宝石のルビーを想起させる色合いとファッションショーのランウェイを彷彿させるシーンの中で、大胆に歩き続けるモデルとともに「ブラックルビー」が登場します。

また、「ブラックラベル」シリーズ3種とグラス3点セットが当たるハイボールキャンペーンを実施するほか、カクテルバーでのコラボイベント、トラックメーカーSTUTSとのコラボレーション、「Margt ISLAND 2025」への協賛など、多彩な体験型プロモーションを展開します。