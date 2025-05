ハン・ソヒ、圧倒的な美しさで空港に降臨。いざ、カンヌへ!! | RBB TODAY

女優ハン・ソヒがフランスで開催される第77回カンヌ国際映画祭への参加のため、仁川(インチョン)国際空港第1旅客ターミナルから出国した。

5月17日、ハン・ソヒは春の陽気をまとったようなホワイトのワンピースで登場し、爽やかで洗練された魅力を披露。空港には多くのファンが詰めかけ、彼女の登場に歓声が上がった。

ハン・ソヒは、フランスの名門ハイジュエリーブランド「Boucheron」のグローバルアンバサダーを務めており、この日の空港ファッションでも同ブランドのアイコニックな「Serpent Bohème」コレクションのジュエリーを身に着けて登場。ブランドのアイデンティティを象徴するスタイルで、圧倒的なビジュアルを完成させた。

ハン・ソヒ

さらに彼女は、ホワイトゴールドの「Serpent Bohème」に加え、自然石の美しさが際立つ「Aquaprase」コレクションも組み合わせ、唯一無二のオーラを発揮。完璧なビジュアルとジュエリーの調和に、現場の視線が集中した。

女優としてだけでなく、ファッションアイコンとしての存在感を改めて証明したハン・ソヒ。カンヌでのさらなる活躍にも注目が集まる。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡~Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。

