BTS・JIMIN＆JUNG KOOK、ソロでも快挙！米音楽授賞式で受賞作に選出 | RBB TODAY

BTSのJIMINとJUNG KOOKがソロアーティストとして確かな実績を積み重ねた。

【写真】「色気爆発」JIMINの“ベッド寝そべり”SHOT

最近発表された「2025 BMIポップ・アワード」の受賞リストによると、JIMINの『Like Crazy』と『Who』、JUNG KOOKの『3D(feat. Jack Harlow)』と『Standing Next to You』が「Most Performed Songs of the Year(今年最も再生された楽曲)」に選ばれた。

「BMIポップ・アワード」は、1939年に設立されたアメリカの音楽著作権管理団体BMI(Broadcast Music, Inc.)が主催する授賞式で、ポップ音楽分野において優れた成果を収めた楽曲をはじめ、その制作者、音楽出版社を表彰するものだ。

(写真=BIGHIT MUSIC)BTS・JIMIN

この授賞式の「Most Performed Songs of the Year」部門は、1年間にアメリカ国内のラジオ、TV、ライブ、デジタルプラットフォームなどで最も多く再生・放送された上位50曲を選出するもの。今年は合計51曲が選ばれ、そのうちJIMINとJUNG KOOKはそれぞれ2曲ずつ名を連ね、アメリカにおける揺るぎない存在感と影響力をあらためて証明した。

(写真=BIGHIT MUSIC)BTS・JUNG KOOK

JIMINの1stソロアルバム『FACE』のタイトル曲『Like Crazy』は2023年4月のリリースと同時に、アメリカ・ビルボードのメインソングチャート「Hot 100」で1位を獲得した。K-POPアーティストのソロ曲としては史上初となる快挙だった。その後、2ndソロアルバム『MUSE』のタイトル曲『Who』では「Hot 100」に33週連続でチャートインし、K-POPソロアーティストとして最長記録を更新した。

一方、JUNG KOOKも2023年のチャーリー・プースとのコラボ曲『Left and Right(Feat. Jung Kook of BTS)』、2024年の『Seven(feat. Latto)』に続き、3年連続でこの部門に受賞楽曲を送り込んだ。彼のソロシングル『3D(feat. Jack Harlow)』と1stソロアルバム『GOLDEN』のタイトル曲『Standing Next to You』はいずれもビルボード「Hot 100」トップ10入りを果たし、世界中のファンから多くの支持を受けた。

(記事提供=OSEN)

■【写真】JIMIN、突然の“女装姿”?

■【写真】JUNG KOOK、度重なる被害に“悟りの境地”に…

■【写真】JUNG KOOK、胸板“むき出し”