東京・大阪公演も！除隊果たしたイ・ドヒョン、初のファンミーティングツアー開催決定 | RBB TODAY

俳優のイ・ドヒョンが、除隊後初となる活動としてアジアファンミーティングツアーを選んだ。

所属事務所のYUEHUAエンターテインメントコリアは、5月14日にイ・ドヒョンの公式SNSを通じて「2025 LEE DO HYUN FANMEETING [Re DO HYUN]」(以下、「Re DO HYUN」)のポスタービジュアルを公開し、アジアツアーの開催を正式に発表した。

ポスターによると、イ・ドヒョンは6月14・15日にソウルでツアーの幕を開け、6月28日にジャカルタ、7月4日に大阪、7月6日に東京、7月12日に台北、7月19日にバンコク、7月26日に香港、8月2日にマニラと、アジア8都市を巡る予定だ。

「Re DO HYUN」は、イ・ドヒョンがデビュー以来初めて行うアジアツアー。タイトルの「Re DO HYUN」には、軍服務のため一時停止していた「俳優イ・ドヒョン」としての時間が再び動き出すという意味が込められており、復帰を告げる第一歩として注目を集めている。

特にイ・ドヒョンは、入隊前からファンに対して「必ずファンミーティングを開く」と何度も約束していたことから、数多くのラブコールを一時的に後回しにしてまで“ファンとの再会”を最優先に選んだ今回の決定は、多くの感動を呼んでいる。

イ・ドヒョンは「Re DO HYUN」を通じて、韓国内外のファンに直接会い、感謝の気持ちを伝える予定だ。彼は「ファンの皆さんと直接交流できる時間を準備しました。これまでいただいたたくさんの愛に少しでもお返しできるような時間になれば嬉しいです。ぜひ会場でお会いしましょう」とメッセージを伝えている。

なお、イ・ドヒョンはこのアジアファンミーティングツアーを皮切りに、2025年より本格的に活動を再開する。映画、ドラマ、広告など、各方面から多数のオファーが寄せられており、その一挙手一投足に熱い視線が注がれている。

◇イ・ドヒョン プロフィール

1995年4月11日生まれ。本名はイム・ドンヒョン。高校生の時、塾に通うが勉強ではなく毎日映画を見る日々を送る。一番たくさん見た映画は『ひまわり』(原題)。これを見た塾の講師がイ・ドヒョンの母親に伝えたことで、父親には内緒で演技の塾に通い始める。ドラマ『刑務所のルールブック』で俳優チョン・ギョンホが演じるイ・ジュノの学生時代を演じて俳優デビューを果たす。代表作には、ドラマ『ホテルデルーナ』『Sweet Home -俺と世界の絶望-』『ザ・グローリー~輝かしき復讐~』などがある。

