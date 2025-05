公開目前！ SEVENTEENコンサート映画『RIGHT HERE』、メドレー映像＆公式グッズ情報解禁 | RBB TODAY

SEVENTEENの4度目となるワールドツアーを収めたコンサート映画『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN CINEMAS』がいよいよ明日(5月16日)より全国公開される。

【写真】SEVENTEENが日本の居酒屋に!?

映画の公開に先がけて、同作の「フルセットリストメドレー」映像が解禁。また、公式グッズの販売も決定した。

2015年5月にデビューし、今年10周年を迎える大人気 13 人組グループSEVENTEEN。昨年12月にはアメリカの「2024 ビルボード・ミュージック・アワード(BBMAs)」で「Top K-pop Touring Artist」を受賞する快挙を成し遂げるなど、K-POP界を代表する存在として活躍を続けている。

そんな彼らの4度目となるワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE]WORLD TOUR」は、北米、日本、アジアの主要都市14都市で30回にわたって開催され、103万人(オン・オフライン合算)以上のCARATが集結した。

ⓒ 2025 PLEDIS & HYBE. & CJ 4DPLEX Co., Ltd.

今回劇場で上映されるのは、そのワールドツアーの幕開けとなった韓国・高陽(コヤン)公演。大スクリーンに蘇るエネルギッシュなステージには、同ツアー限定バージョンの『Fear』や、『LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled)』『Ash』などの貴重なライブパフォーマンスが含まれている。

VOCAL TEAM・HIPHOP TEAM・PERFORMANCE TEAM、3ユニットの個性が光るステージや、SEVENTEENの軌跡を彩る歴代タイトル曲の数々が、2D版に加え、大迫力の SCREENX、4DX、ULTRA 4DX で再現される。

今回解禁された「フルセットリストメドレー」映像では、オープニングを飾る『Fear』『Fearless』『MAESTRO』をはじめ、遊び心たっぷりな『Oh My!』、最新曲『LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled)』や代表曲『Super』、そしてSEVENTEENのお家芸“無限『VERY NICE』”などをメドレーでお披露目。 ラストを飾る『IF you leave me』では、メンバーの美しい歌声と、CARATを見つめる表情に涙を誘われる。

3分でも胸がいっぱいになるほど、圧倒的なパフォーマンスを魅せるSEVENTEENのキックオフコンサートを、劇場では132分にわたって上映。本作で収録されている2024年10月12日の高陽公演は、「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLDTOUR」の初日公演であり、配信などはされていない本作限定の特別映像となる。SEVENTEENとCARATが共に創り上げた伝説の瞬間を、大スクリーンで体感できるまたとない機会だ。

ⓒ 2025 PLEDIS & HYBE. & CJ 4DPLEX Co., Ltd.

さらに、OFFICIAL MERCHANDISEの販売も決定。PROGRAM BOOKとCUSTOM TICKET SETからなる「パンフレット」には、コンサート制作チームとパフォーマンスディレクターのインタビューが掲載されたほか、ステージ構成図や、メンバーのパフォーマンスカットなど、本作をより深く楽しめる情報が詰まっている。

そのほか、各ユニットごとにセットとなっており、KOREA Ver.とJAPANVer.の2種で構成された「LIVE PHOTO SET」も販売。OFFICIALMERCHANDISEは5月16日より全国の劇場で発売となる。

なお、映画「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN CINEMAS」は、5月16日より全国公開。現在各種ムビチケ前売券が販売中だ。公開日より全国の上映劇場で「発声 OK!応援上映」の開催も決定しており、さらなる盛り上がりが期待されている。

SEVENTEENと CARAT が創り上げる伝説の瞬間を、ぜひ劇場の大スクリーンで追体験してみてはいかがだろうか。

