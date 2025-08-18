韓国の美しき“ロードガール”、布面積少な目スイムウェアで視線強奪！圧巻スタイルでファンを虜に【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国総合格闘技団体『ROAD FC』を盛り上げる“ロードガール”として人気のアン・ナギョンが、美貌際立つスイムウェア姿でファンを虜にしている。

アン・ナギョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「天気は良くなかったけど、家族と一緒にヒーリング♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、とある屋外プールでくつろぐアン・ナギョンが写っている。肩や脚部分を露出したピンク色のスイムウェア姿で、口をすぼめた表情でカメラを見つめたり、サマーベッドに座ったりと、現地を満喫する様子が伝わってくる。

現役モデルなだけあって、スイムウェアからはスラリとした美スタイルがあらわに。引き締まった美脚も惜しげもなく披露し、多くのファンを魅了していた。

（写真＝アン・ナギョンInstagram）

なお、アン・ナギョンはインスタグラムフォロワー数約16万人を誇るモデルで、韓国の総合格闘技団体『ROAD FC』を盛り上げる“ロードガール”として活動している。そのほか、韓国を代表するモータースポーツ大会「CJスーパーレース」をはじめ、「ソウルオートサロン」「G-STAR」「京畿国際ボートショー」などの多数のイベントでメインモデルを務めており、高い人気を集めている。

