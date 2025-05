ディズニー、アラブ首長国連邦に7番目のテーマパーク＆リゾート | RBB TODAY

ウォルト・ディズニー・カンパニーは7日、アラブ首長国連邦のアブダビに新たなディズニーのテーマパーク・リゾートを建設すること発表。セレモニーも開催された。

ディズニー社は、アブダビを拠点とする没入型体験のリーディングカンパニーのミラル社と組み、中東、アフリカ、インド、アジア、ヨーロッパなど、世界各地からの旅行者を繋ぐエンターテイメントとレジャーの拠点であるヤス島に、新規にリゾートを開発する。

アメリカやヨーロッパのブランドと提携して数々のファミリー向けエンターテイメント施設を開発してきたミラル社が、全面的に開発・建設を行う。完成すれば、アメリカのカリフォルニア、フロリダ、東京、パリ、香港、上海に続いて、世界で7番目のディズニーパークスの誕生となる。

この新しいテーマパークリゾートでは、ディズニーの伝統とアブダビの未来的かつ文化的な本質の両方を称える形で、ディズニーならではのエンターテイメント、テーマに沿った宿泊施設、ユニークなダイニングとショッピング体験、そしてストーリーテリングが提供される予定だ。

As to Disney artwork, logos and properties: (C) Disney