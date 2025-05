日本の音楽ランキングで1位も！TXT、新曲『Love Language』が海外メディアから好評「音楽的な転換点」 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHERのデジタルシングル『Love Language』が、海外メディアから好評を獲得している。

5月2日にリリースされた『Love Language』は、新しい言語を学ぶように、愛する「君」をもっと知りたい、解読したいという気持ちを表現した“爽やかラブソング”。ワールドツアー「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ‘ACT:PROMISE’ - EP. 2-」で多忙なスケジュールのなか、ファンのために準備された楽曲としても反響を呼んでいる。

音楽・カルチャー誌『tmrw magazine』は、「『Love Language』は単にデビューアルバム『The Dream Chapter:STAR』収録の『Our Summer』のきらめきや、2ndアルバム『The Chaos Chapter:FREEZE』収録の『No Rules』の混沌、6thミニアルバム『minisode 3:TOMORROW』収録の『I’ll See You There Tomorrow』の希望を再照射するだけではない。これらのテーマを明確に再解釈している」と評価した。

また、『tmrw magazine』は「『Love Language』はTOMORROW X TOGETHERにとって音楽的な転換点」と指摘。「アフロハウスという予想外の方向性だが、洗練された抑制的なビート、催眠のようなリズム、低く力強い官能性が彼らの音楽的スペクトラムを広げた」と評した。

アメリカのエンタメ誌『People』も、「数々の記録を打ち立て、何度もワールドツアーを行ってきた彼らは、ファンの期待を超えるために絶えず挑戦し続けている。そして今、感性までも手に入れた」と、TOMORROW X TOGETHERの多様な魅力に言及。

さらに『Billboard』は、最新作『The Name Chapter:SANCTUARY』が「Top Album Sales」1位、「Billboard 200」2位を記録したことに触れたうえで、新曲『Love Language』のダンサブルなビートとロマンチックな歌詞をクローズアップした。

イギリスの音楽誌『CLASH』もTOMORROW X TOGETHERの新曲について大きく取り上げ、「K-POPアイドルという“ガラスの天井”を突き破り、国際的な成功を収めたグループ」と紹介。さらに「シカゴ・ロラパルーザでパフォーマンスを行った初のK-POPグループであり、MTV VMAでも1位を獲得した。今年はさらに飛躍が期待される」と伝えた。

なお『Love Language』は、各国の主要音楽ランキングでも好調なスタートを切っている。iTunes「トップソング」では、日本、メキシコ、チリ、ポルトガルなど11カ国・地域で1位を記録。特に日本では大きな存在感を示し、同ランキングで自身初の1位で、最高記録を更新した。さらに、日本のLINE MUSIC「ソング Top100」日間ランキングでも、5月3日・4日の2日間連続で1位に輝いた。

