ENHYPEN、2ndアルバムで初の「初動ダブルミリオンセラー」達成 | RBB TODAY

韓国の人気グループENHYPENが、2ndスタジオアルバム「ROMANCE : UNTOLD」で快挙を達成した。発売からわずか5日間で211万枚以上を売り上げ、グループ初となる「初動ダブルミリオンセラー」を記録したのである。

アルバム販売量集計サイトのハントチャートによると、7月16日時点でENHYPENの新作アルバムの売上は2,113,143枚に達した。これは発売後一週間のアルバム販売量を示す「初動販売量」の集計期間内での達成であり、グループにとって大きな節目となった。

ENHYPENは2020年のデビュー以来、着実に成長を遂げてきた。1stスタジオアルバム「DIMENSION : DILEMMA」では81万枚の初動販売を記録。その後、ミニアルバムを重ねるごとに販売数を伸ばし、今回の「ROMANCE : UNTOLD」で一気に200万枚を突破する快挙を成し遂げた。

日本での人気に関しても、オリコンデイリーアルバムランキングで1位を獲得。これまでに韓国と日本で発売した計10枚のアルバムすべてでオリコンデイリーランキング1位を記録するという驚異的な実績を残している。

新アルバム「ROMANCE : UNTOLD」は、自分をより良い人間に変えてくれる「君」への忠誠を誓う少年の物語を描いている。タイトル曲「XO (Only If You Say Yes)」は、恋するファンタジーを表現したポップジャンルの楽曲だ。

ENHYPENは18日、音楽番組「Mカウントダウン」に出演し、新曲「XO」のパフォーマンスを披露する予定だ。