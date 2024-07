TWICEが大阪で5度目のワールドツアー最終公演、新曲初披露で3.7万人を魅了 | RBB TODAY

TWICEが、5度目のワールドツアー「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN SPECIAL」の日本公演初日を13日、大阪・ヤンマースタジアム長居で開催した。このツアーは昨年から通算37万人(国内)を動員する大型ツアーの最終公演となる。

今回の公演は日本オリジナル楽曲が中心となっており、特に注目を集めたのは17日に発売される5枚目の日本オリジナルアルバム『DIVE』からのタイトル曲「DIVE」とサブリード曲「Here I am」の初パフォーマンスだ。

『DIVE』は水をテーマにした作品で、日本デビュー7周年を迎えたTWICEが新たなステージに「飛び込む」をコンセプトに制作された。タイトル曲「DIVE」は、「大胆にDive into me」と率直な心情を歌う歌詞が魅力的で、さわやかなサウンドに乗った強気で甘い歌詞が特徴的な1曲となっている。

TWICEは大阪公演を皮切りに、東京・味の素スタジアム(7月20日、21日)、神奈川・日産スタジアム(7月27日、28日)でも公演を行う予定だ。