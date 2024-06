櫻坂46、東京ドーム2日間で11万人動員！全国ツアー完遂 | RBB TODAY

櫻坂46の『4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?- IN 東京ドーム』が6月16日、東京ドームで開催された。今回の公演は、3月2日のマリンメッセ福岡 A館を皮切りに全国4会場で8公演を実施した全国アリーナツアーの追加公演として行われた。グループにとって約2年ぶり2度目の東京ドーム公演となり、15日と16日の2日間で11万人を動員した。

16日の公演はインターネット生配信も実施され、国内外から多くのファンが視聴した。会場は櫻坂46のグループカラーである白のペンライトで染め上げられ、オープニングの「Overture」が流れると、観客から地鳴りのような声援が響き渡った。山﨑天のソロダンスから始まり、メンバー全員が登場すると「何歳の頃に戻りたいのか?」でライブがスタートした。

公演はエネルギッシュなパフォーマンスで進行し、「泣かせて Hold me tight!」や「恋が絶滅する日」などの楽曲で観客を魅了した。特に「摩擦係数」では、活動再開を発表したばかりの小池美波が加わり、ブランクを感じさせないダンスを披露した。

最初のMCでは、小池が「今は本当に元気です」と挨拶し、キャプテンの松田里奈が海外からのファンに感謝の言葉を述べた。続いて、森田ひかるをセンターに据えた「Nobody's fault」や、大園玲がセンターを務める「Cool」など、多彩な楽曲が披露された。中盤では、ユニット曲や8thシングルBACKSメンバーによるパフォーマンスが続いた。終盤には、新センターの山下瞳月を中心に、6月26日リリースの9thシングル「自業自得」が初披露。

櫻坂46はこの夏、多くのロックフェスに出演し、8月には『9th Single BACKS LIVE!!』、11月には『4th YEAR ANNIVERSARY LIVE』が控えている。



■4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?- IN 東京ドーム セットリスト



00. Overture

01. 何歳の頃に戻りたいのか?

02. 泣かせて Hold me tight!

03. 恋が絶滅する日

04. 摩擦係数

05. Nobody's fault

06. Cool

07. Dead end

08. 桜月

09. 流れ弾

10. 何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう

11. 恋は向いてない

12. 真夏に何か起きるのかしら

13. 心の影絵

14. 油を注せ!

15. 静寂の暴力

16. マンホールの蓋の上

17. BAN

18. 承認欲求

19. Start over!

20. 自業自得

<アンコール>

EN1. Anthem time・ドローン旋回中

EN2. Buddies

EN3. 櫻坂の詩