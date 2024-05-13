ミスマガ2022＆2023振り返り！注目アイドルをピックアップ！ | RBB TODAY

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ミスマガ2022＆2023振り返り！注目アイドルをピックアップ！

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瑚々（C）Takeo Dec.／講談社
  • 瑚々（C）Takeo Dec.／講談社
  • ミスマガジン2022【写真：竹内みちまろ】
  • 咲田ゆな（C）LUCKMAN／講談社
  • （C）Takeo Dec.／講談社
  • 咲田ゆなと瑚々【撮影：浜瀬将樹】
  • 麻倉瑞季(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志
  • ミスマガ2022＆2023振り返り！注目アイドルをピックアップ！
  • 麻倉瑞季（C）光文社週刊FLASH 写真（C）岡本武志
　多数の人気女優やグラビアアイドルを輩出している名門ミスコン「ミスマガジン」が今年も開催。今月14日にはいよいよセミファイナルに進出した16人が発表される。果たして今年のグランプリは誰なのか。この記事では、セミファイナル進出者発表を前に、2022年と2023年の受賞者を関連する記事と共に振り返る。

●ミスマガジン2022受賞者
グランプリ：瑚々、咲田ゆな
ミスヤングマガジン：麻倉瑞季
ミス週刊少年マガジン：斉藤里奈
読者特別賞：三野宮鈴
審査員特別賞：藤本沙羅

●ミスマガジン2023受賞者
グランプリ：今森茉耶
ミスヤングマガジン：松田実桜
ミス週刊少年マガジン：西尾希美
読者特別賞：一ノ瀬瑠菜
審査員特別賞：加藤綾乃、吉井しえる

ミスマガジン2022　グランプリ（瑚々＆咲田ゆな）


・ミスマガ2022Wグランプリの瑚々と咲田ゆなが写真集！初ランジェリーや王道ビキニに挑戦
https://www.rbbtoday.com/article/2023/07/11/210576.html

（C）Takeo Dec.／講談社


（C）LUCKMAN／講談社


・「ミスマガ2022」グランプリの瑚々、初写真集で“攻め”のセクシーカット
https://www.rbbtoday.com/article/2023/08/01/211243.html

（C）Takeo Dec.／講談社


・『ミスマガジン』Wグランプリの瑚々＆咲田ゆな、1st写真集PR「攻めたカットに」「最大限の大人っぽさ」
https://www.rbbtoday.com/article/2023/10/01/213007.html



　ミスマガジン史上初となるWグランプリ受賞で注目を集めた瑚々と咲田ゆなは、昨年9月に1st写真集を同時リリース。瑚々は台湾を舞台に、海外だからこそ見せた開放的な素顔やセクシーな初ランジェリーを披露。本人が限界ギリギリまで攻めた「色っぽショット」は必見だ。咲田は尾道、石垣島で撮影を敢行。尾道の街並を旅する“素顔の咲田ゆな”や石垣島の美しい海をバックに撮影した「王道ビキニ」も収録。さらに彼女も初めての「ランジェリー」に挑戦。芸能活動未経験から1年、彼女の成長を感じられる1冊となった。
《松尾》

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