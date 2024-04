【ディズニー】ふわふわ生地の「ダッフィーバス」がやって来る！特別仕様のバス展示、5月5日より各地で開催 | RBB TODAY

東京ディズニーリゾートは5月5日(日・祝)より、ダッフィー&フレンズが描かれ、ダッフィーのぬいぐるみと同じ生地で車体をラッピングした特別仕様のバス「ダッフィーバス」の展示を全国各地で実施する。

各地で実施される「ダッフィーバス」の展示会場では、バスの外からふわふわのバスに触ったり、撮影を楽しんだりすることができるほか、ダッフィー&フレンズのぬいぐるみの展示や、リーフレットの配布も実施。なお「ダッフィーバス」は展示のみとなり、車内には入れない。

また、車体デザインは、ダッフィー&フレンズ7人全員が揃った、新たなデザインにリニューアル。ダッフィー&フレンズの世界観あふれるイラストが描かれており、一人ひとりの個性も感じることが出来るようになる。

期間は5月5日(日・祝)の愛知県蒲郡市を皮切りに、山形県酒田市、大分県日田市となっており、その他の訪問都市については決定次第、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトで順次知らせる予定だ。

