和服姿のミッキーが新年のごあいさつ！新アンバサダーも就任お披露目 | RBB TODAY

東京ディズニーランドで元日の1月1日(月)、お正月限定のスペシャルイベントが開幕。恒例のミニパレード「ニューイヤーズ・グリーティング」では和服姿のミッキーマウスたちとともに、2024-2025年の東京ディズニーリゾー・アンバサダーも就任のあいさつを行った。

東京ディズニーランドでは、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが、日本ならではの和服姿で新年のごあいさつをする「ニューイヤーズ・グリーティング」を、今年は音楽を一新して実施。また、フロート前後には4年ぶりにディズニーの仲間たちが乗った車や、12人のバンドも登場したほか、2024-2025年の東京ディズニーリゾート・アンバサダーを務める柴田 大輔(シバタ ダイスケ)さんと、味方 和(ミカタ ノドカ)さんも登場。沿道のゲストに就任のあいさつを行なった。

また、2024年の干支である“辰”にちなみ、映画『ムーラン』に登場するドラゴンのムーシューがパーク内のバナーや門松のデコレーションやスペシャルグッズとして登場するほか、お正月らしいグッズやメニューも新たに登場。ディズニーホテルではお正月らしい祝祭感あるスペシャルメニューが、ディズニーリゾートラインでは和服姿のディズニーの仲間たちと2024年の干支にちなんだキャラクターなどがデザインされたフリーきっぷが登場した。

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年1月1日(月)~1月8日(月)までの8日間、お正月限定のスペシャルイベントを開催。

※取材時の状況に基づいて記事化しています。紹介したイベント、メニューなど、すべての掲載情報は、予告なく変更になる場合があります。

