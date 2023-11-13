NHK「第74回紅白歌合戦」の出場アーティストが発表！ | RBB TODAY

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NHK「第74回紅白歌合戦」の出場アーティストが発表！

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　本日、「第74回紅白歌合戦」の出場アーティストが発表された。

■赤組
あいみょん（5）
新しい学校のリーダーズ（初）
Ado（初）
ano（初）
石川さゆり（46）
伊藤 蘭（初）
坂本冬美（35）
櫻坂46（3）
椎名林檎（8）
JUJU（2）
Superfly（7）
天童よしみ（28）
NiziU（4）
乃木坂46（9）
Perfume（16）
MISIA（8）
MISAMO（初）
水森かおり（21）
milet（4）
YOASOBI（3）
緑黄色社会（2）
LE SSERAFIM（2）

　このうち初出場となったのは、新しい学校のリーダーズ、Ado、ano、伊藤蘭、MISAMOとなる。

■白組
エレファントカシマシ（2）
大泉 洋（初）
Official髭男dism（4）
キタニタツヤ（初）
郷ひろみ（36）
さだまさし（22）
JO1（2）
純烈（6）
鈴木雅之（6）
すとぷり（初）
Stray Kids（初）
SEVENTEEN（初）
10-FEET（初）
BE:FIRST（2）
福山雅治（16）
藤井フミヤ（6）
星野 源（9）
MAN WITH A MISSION（初）
Mrs. GREEN APPLE（初）
三山ひろし（9）
山内惠介（9）
ゆず（14）

　初出場は大泉洋、キタニタツヤ、すとぷり、Stray Kids、SEVENTEEN、10-FEET、MAN WITH A MISSION、Mrs. GREEN APPLE。

　株式会社SMILE-UP.からの出場はなかった。
《ハララ書房》
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