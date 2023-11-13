NHK「第74回紅白歌合戦」の出場アーティストが発表！ | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース 本日、「第74回紅白歌合戦」の出場アーティストが発表された。■赤組あいみょん（5）新しい学校のリーダーズ（初）Ado（初）ano（初）石川さゆり（46）伊藤 蘭（初）坂本冬美（35）櫻坂46（3）椎名林檎（8）JUJU（2）Superfly（7）天童よしみ（28）NiziU（4）乃木坂46（9）Perfume（16）MISIA（8）MISAMO（初）水森かおり（21）milet（4）YOASOBI（3）緑黄色社会（2）LE SSERAFIM（2） このうち初出場となったのは、新しい学校のリーダーズ、Ado、ano、伊藤蘭、MISAMOとなる。■白組エレファントカシマシ（2）大泉 洋（初）Official髭男dism（4）キタニタツヤ（初）郷ひろみ（36）さだまさし（22）JO1（2）純烈（6）鈴木雅之（6）すとぷり（初）Stray Kids（初）SEVENTEEN（初）10-FEET（初）BE:FIRST（2）福山雅治（16）藤井フミヤ（6）星野 源（9）MAN WITH A MISSION（初）Mrs. GREEN APPLE（初）三山ひろし（9）山内惠介（9）ゆず（14） 初出場は大泉洋、キタニタツヤ、すとぷり、Stray Kids、SEVENTEEN、10-FEET、MAN WITH A MISSION、Mrs. GREEN APPLE。 株式会社SMILE-UP.からの出場はなかった。