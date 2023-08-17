篠崎こころ、ベビー姿から看護婦そして今の水着「私の人生グラビア」 | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース 人気コスプレイヤー・篠崎こころが、17日発売の漫画誌『週刊少年チャンピオン』38号（秋田書店)の表紙&巻頭グラビアに登場した。 3号連続PPE祭第3弾は、DJ、コスプレヤー、モデル、プロデューサー…ハイパーマルチに活躍する篠崎が3回目のソロ登場だ。 篠崎は「今回は私の人生をグラビアにしてもらいました！ベビーこころから看護学生時代、そして現在に至るまで…私のこと深く知ってもらえるかな？って思います」とグラビアの見どころを説明し、「今回も楽しんでもらえたら幸せですっ」とファンに呼びかけている。 なお、全3種のどれかが手に入る篠崎こころのランダムブロマイド付録（1種はサイン入り）、さらに限定QUOカード応募者全員サービス企画も実施する。週刊少年チャンピオン2023年38号 [雑誌]￥330(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon楽天市場篠崎こころ「フラジャイル」 BUBKAデジタル写真集￥1,100(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon楽天市場【デジタル限定】篠崎こころ写真集「家出少女」 週プレ PHOTO BOOK￥1,100(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon楽天市場篠崎こころ「白金篠崎」【月チャンデジグラ】￥1,188(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon楽天市場