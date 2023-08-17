 篠崎こころ、ベビー姿から看護婦そして今の水着「私の人生グラビア」 | RBB TODAY
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篠崎こころ、ベビー姿から看護婦そして今の水着「私の人生グラビア」

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※篠崎こころ（C）小池伸一郎（秋田書店）
  • ※篠崎こころ（C）小池伸一郎（秋田書店）
  • 篠崎こころ『週刊少年チャンピオン』38号表紙（秋田書店)

　人気コスプレイヤー・篠崎こころが、17日発売の漫画誌『週刊少年チャンピオン』38号（秋田書店)の表紙&巻頭グラビアに登場した。

　3号連続PPE祭第3弾は、DJ、コスプレヤー、モデル、プロデューサー…ハイパーマルチに活躍する篠崎が3回目のソロ登場だ。

　篠崎は「今回は私の人生をグラビアにしてもらいました！ベビーこころから看護学生時代、そして現在に至るまで…私のこと深く知ってもらえるかな？って思います」とグラビアの見どころを説明し、「今回も楽しんでもらえたら幸せですっ」とファンに呼びかけている。

　なお、全3種のどれかが手に入る篠崎こころのランダムブロマイド付録（1種はサイン入り）、さらに限定QUOカード応募者全員サービス企画も実施する。

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