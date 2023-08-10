7月の書泉写真集売上ランク1位は稲場愛香！筋トレで鍛えられた美ボディ水着 | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース 株式会社書泉（アニメイトグループ）が、「アイドルイベントの聖地」と呼ばれる書泉ブックタワー含む書泉店舗においての、2023年7月「女性タレント写真集売上ランキング」を発表した。 1位に輝いたのは、稲場愛香写真集『Love perfume』（オデッセー出版）。昨年5月にアイドルグループ・Juice=Juiceおよびハロー！プロジェクトを卒業し、現在はソロで活動中の稲場。待望の4冊目の写真集は、可愛くもあり麗しくもある、稲場の魅力全開の1冊。水着ショットでは筋トレで鍛えられた美ボディを披露している。 稲場は「ソロになって初の写真集。手に取ってくださった皆様のおかげで、女性タレント部門で1位になれました、、！嬉しいです！本当にありがとうございます」と感謝のコメント。「地元、北海道をメインに撮影して頂いて雪景色や愛猫のロアちゃんと戯れたりととても楽しい撮影でした」と撮影の様子を明かし、「景色や表情、衣装やヘア＆メイクなど様々な角度から楽しんで頂けたら嬉しいです」と呼びかけていた。 同社アイドル・タレント写真集担当は「7月7日に書泉ブックタワーで開催されたリリースイベントでは、七夕にちなみ浴衣でご出演され、集まった大勢のファンを魅了しました」とコメント。イベントも大盛況だったようだ。＜2023年7月 書泉・女性タレント写真集売上ランキング＞1位 稲場愛香写真集「Love perfume」（出版社：オデッセー出版、発売日：2023/7/7）2位 大久保桜子写真集 candle（出版社：KADOKAWA、発売日：2023/7/20）3位 鈴木ふみ奈写真集 LOVE&PEACE（出版社：玄光社、発売日：2023/7/25）鈴木ふみ奈写真集 LOVE＆PEACE￥3,135(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon楽天市場4位 染谷有香写真集『Ｔａｋｅ ｍｅ ｏｕｔ』（出版社：講談社、発売日：2023/7/21）【電子版だけの特典カットつき】染谷有香写真集『Ｔａｋｅ ｍｅ ｏｕｔ』￥4,070(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon楽天市場5位 富菜陽葵ファーストフォトブック「naichu♡」（出版社：LARME、発売日：2023/7/10）6位 乃木坂46 久保史緒里1st写真集 交差点（出版社：集英社、発売日：2023/7/11）乃木坂46 久保史緒里1st写真集 交差点￥2,300(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon楽天市場7位 松平璃子１ｓｔ写真集 りこぴ（出版社：講談社、発売日：2023/7/20）【電子版だけの特典カットつき】松平璃子１ｓｔ写真集 りこぴ￥2,860(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon楽天市場8位 SUNNY GIRL × ゼロイチファミリア（出版社：日之出出版／マガジンハウス、発売日：2023/7/6）SUNNY GIRL ×ゼロイチファミリア (2023-07-06) [雑誌]￥1,500(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon楽天市場9位 向井地美音 ファースト写真集 『 胸騒ぎの正体 』（出版社：ワニブックス、発売日：2023/7/20）【Amazon.co.jp 限定】 向井地美音 ファースト写真集 『 胸騒ぎの正体 』 Amazon限定カバーVer.￥2,420(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon楽天市場10位 安斉星来1st写真集『Sirius』（出版社：幻冬舎、発売日：2023/7/5）安斉星来1st写真集『Sirius』 (幻冬舎単行本)￥2,352(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon楽天市場※調査店舗：書泉ブックタワー・書泉グランデ・芳林堂書店高田馬場店（販売数合計）※店頭イベント販売数含む