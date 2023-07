TWICE日本人ユニット・MISAMO、『Mステ』初登場！「圧倒的すぎる」ネット話題騒然 | RBB TODAY

TWICE、ワールドツアー日本公演で22万人を動員!12月に追加公演開催も発表

TWICEが21日、自身5度目のワールドツアー『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN』の日本公演最終日を東京・味の素スタジアムで迎えた。『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN』は、東京・味の素スタジアム、大阪・ヤンマースタジアム長居で、計4日間開催。チケットの応募総数は120万を超えで、今回4日間で約22万人を魅了した。