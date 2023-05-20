乃木坂46・阪口珠美、レアな集合写真公開！公式お兄ちゃんに白石麻衣らOGの姿も！ | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース 乃木坂46の阪口珠美が19日、Instagram（インスタグラム）を更新。レアな集合写真をアップした。 写真は18日に開催された齋藤飛鳥の卒業コンサートの舞台裏で撮影されたもの。坂口ら現役メンバー5人に加えて、乃木坂46公式お兄ちゃんの設楽統（バナナマン）や卒業生である秋元真夏・白石麻衣・生駒里奈・樋口日奈の姿も。阪口は「後輩でいられる最後の日に、大好きな皆様とお会いできて 心の底から幸せでした」とつづった。 写真を見たファンからは「なんて素敵な写真！」「OGと設楽さんたち集合写真めっちゃ嬉しい」「たまちゃん 貴重な写真をありがとう!!!」「なんて豪華な写真」などコメントが多数寄せられている。・阪口珠美（乃木坂46）公式Instagramhttps://www.instagram.com/p/CsbUTOEPtBP/10th YEAR BIRTHDAY LIVE (完全生産限定盤) (Blu-ray) (特典なし)￥19,545(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)AmazonWHITE graph 010￥1,760(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)AmazonWHITE graph 008￥1,650(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon