乃木坂46・阪口珠美、レアな集合写真公開！公式お兄ちゃんに白石麻衣らOGの姿も！ | RBB TODAY

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乃木坂46・阪口珠美、レアな集合写真公開！公式お兄ちゃんに白石麻衣らOGの姿も！

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　乃木坂46の阪口珠美が19日、Instagram（インスタグラム）を更新。レアな集合写真をアップした。

　写真は18日に開催された齋藤飛鳥の卒業コンサートの舞台裏で撮影されたもの。坂口ら現役メンバー5人に加えて、乃木坂46公式お兄ちゃんの設楽統（バナナマン）や卒業生である秋元真夏・白石麻衣・生駒里奈・樋口日奈の姿も。阪口は「後輩でいられる最後の日に、大好きな皆様とお会いできて　心の底から幸せでした」とつづった。

　写真を見たファンからは「なんて素敵な写真！」「OGと設楽さんたち集合写真めっちゃ嬉しい」「たまちゃん　貴重な写真をありがとう!!!」「なんて豪華な写真」などコメントが多数寄せられている。

・阪口珠美（乃木坂46）公式Instagram
https://www.instagram.com/p/CsbUTOEPtBP/



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《松尾》
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