 『STRiKE!』初の総集編発売決定！美女20組の秘蔵カットがたっぷり | RBB TODAY
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

『STRiKE!』初の総集編発売決定！美女20組の秘蔵カットがたっぷり

エンタメ グラビア
『STRiKE! ALLSTAR』（c）主婦の友インフォス
  • 『STRiKE! ALLSTAR』（c）主婦の友インフォス

　グラビアマガジン『STRiKE!』（主婦の友インフォス）の初となる総集編『STRiKE! ALLSTAR』が30日に発売となった。

　2020年10月に第1弾が発売され、これまでで計10冊が発売されてきた同グラビアマガジン。総集編には、全67組の中から、今回は20組が選ばれ、未公開のアザーカットが中心に掲載される。

　出演メンバーは以下の通りだ。

1回表 高崎かなみ（撮影：藤本和典）
2回表 大久保桜子（撮影：西村康）
3回表 十味（撮影：横山マサト）
プラチナムSTRiKE! 豊田ルナ（撮影：カノウリョウマ）
プラチナムSTRiKE! 黒嵜菜々子（撮影：佐藤裕之）
4回表 菊地姫奈（撮影：細居幸次郎）
5回表 沢口愛華（撮影：細居幸次郎）
6回表 桃月なしこ（撮影：松岡一哲）
6回表 小山璃奈（撮影：藤本和典）
6回表 雪平莉左（撮影：田口まき）
6回表 熊澤風花（撮影：YOROKOBI）
7回表 由良ゆら（撮影：横山マサト）
7回表 船井美玖（撮影：前康輔）
8回表 横野すみれ（撮影：HIROKAZU）
8回表 南みゆか（撮影：カノウリョウマ）
8回表 志田音々（撮影：佐藤佑一）
9回表 岸みゆ （撮影：佐藤佑一）
9回表 村島未悠（撮影：菊地泰久）
9回表 東雲うみ（撮影：佐藤裕之）
9回表 小鳥遊るい＆近藤沙瑛子（撮影：カノウリョウマ）


STRiKE！ ALLSTAR
￥1,980
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《松尾》
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

グラビアアイドル

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top