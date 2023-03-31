『STRiKE!』初の総集編発売決定！美女20組の秘蔵カットがたっぷり | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース グラビアマガジン『STRiKE!』（主婦の友インフォス）の初となる総集編『STRiKE! ALLSTAR』が30日に発売となった。 2020年10月に第1弾が発売され、これまでで計10冊が発売されてきた同グラビアマガジン。総集編には、全67組の中から、今回は20組が選ばれ、未公開のアザーカットが中心に掲載される。 出演メンバーは以下の通りだ。1回表 高崎かなみ（撮影：藤本和典）2回表 大久保桜子（撮影：西村康）3回表 十味（撮影：横山マサト）プラチナムSTRiKE! 豊田ルナ（撮影：カノウリョウマ）プラチナムSTRiKE! 黒嵜菜々子（撮影：佐藤裕之）4回表 菊地姫奈（撮影：細居幸次郎）5回表 沢口愛華（撮影：細居幸次郎）6回表 桃月なしこ（撮影：松岡一哲）6回表 小山璃奈（撮影：藤本和典）6回表 雪平莉左（撮影：田口まき）6回表 熊澤風花（撮影：YOROKOBI）7回表 由良ゆら（撮影：横山マサト）7回表 船井美玖（撮影：前康輔）8回表 横野すみれ（撮影：HIROKAZU）8回表 南みゆか（撮影：カノウリョウマ）8回表 志田音々（撮影：佐藤佑一）9回表 岸みゆ （撮影：佐藤佑一）9回表 村島未悠（撮影：菊地泰久）9回表 東雲うみ（撮影：佐藤裕之）9回表 小鳥遊るい＆近藤沙瑛子（撮影：カノウリョウマ）STRiKE！ ALLSTAR￥1,980(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon楽天市場