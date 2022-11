「金ロー」12月に矢島晶子、玄田哲章、高山みなみら出演のオリジナル吹替版も！クリスマス映画を4週連続放送 | RBB TODAY

日本テレビ系列の映画番組「金曜ロードショー」では12月、見るとハッピーになれる選りすぐりのクリスマス・シーズン大定番の人気作品が4週連続で放送。2022年12月2日は『天使にラブ・ソングを…』、9日は『天使にラブ・ソングを2』、16日は『グレムリン』、23日は『ホーム・アローン2』がおくられる。

『天使にラブソングを…』

2022年12月2日の『天使にラブ・ソングを…』は、『ゴースト/ニューヨークの幻』でアカデミー賞助演女優賞を受賞したウーピー・ゴールドバーグ主演のハートフル・コメディだ。全米でロングランの大ヒットを記録し、日本でも当時のゴスペルブームの火付け役となった。また、『ハリー・ポッター』シリーズでマクゴナガル先生を演じた、マギー・スミスも修道院長役で登場する。歌あり、笑いあり、涙ありと、子どもから大人まで楽しめる、いつまでも色褪せないコメディ映画の名作だ。配信では見られない金曜ロードショー・オリジナル吹替版での放送となる。

12月9日の『天使にラブ・ソングを2』はその続編で、前作の1年後を描く。主演は前作に続きウーピー・ゴールドバーグで、共演には前作に引き続きマギー・スミス、キャシー・ナジミーらが名を連ねる。さらに、ジェームズ・コバーンが高校の理事長役で、1999年にグラミー賞女性最多の5部門を受賞したR&B歌手のローリン・ヒルが高校生役で登場する。前作で修道院の聖歌隊を立て直したデロリス(ウーピー・ゴールドバーグ)が、今度はワルガキたちの巣窟の高校を救うべく立ち上がる。こちらも配信では見られない、金曜ロードショー・オリジナル吹替版での放送だ。

『グレムリン』

12月16日の『グレムリン』は、スティーヴン・スピルバーグの製作総指揮によるパニック・コメディ。クリスマス・プレゼントのペットが異常繁殖し、町中が大混乱に陥ってしまう。監督は『トワイライトゾーン/超次元の体験』第3話のホラー界の鬼才ジョー・ダンテ、脚本は『ホーム・アローン』『グーニーズ』の監督を務めたクリス・コロンバス。可愛くて、いたずら好きという不思議な生き物“モグワイ”が、クリスマスに大騒動を巻き起こす。善良で可愛らしいモグワイだが、3つの約束を守らないと分裂して恐ろしい“グレムリン”になってしまうのだ。家族そろって見てドキドキしながら楽しめる、クリスマスムードもたっぷりのコメディ作品だ。

『ホーム・アローン2』【画像をクリックしてフォトギャラリーへ】

12月23日の『ホーム・アローン2』は、1991年に公開され、マコーレー・カルキンを一気にスターダムに押し上げた空前の大ヒット作『ホーム・アローン』の続編だ。ニューヨークで迷子になったケビン少年の冒険を描く。監督は前作に引き続きクリス・コロンバスが務めており、出演にも前作に引き続きマコーレー・カルキン、ジョー・ペシ、 ダニエル・スターンが名を連ねる。さらに、『マイ・レフトフット』でアカデミー賞の助演女優賞に輝いた名女優ブレンダ・フリッカーが新たに参加する。前アメリカ大統領のドナルド・トランプがカメオ出演したことも話題となった本作。何度見ても楽しめるクリスマス映画の大定番を、家族みんなで楽しみたい。

【放送日時・作品情報】

2022年12月2日(金)よる9時00分~10時59分 ※放送枠5分拡大

『天使にラブ・ソングを…』(1992米)

◆監督:エミール・アルドリーノ

◆製作:テリ・シュワルツ

◆脚本:ジョセフ・ハワード

◆製作総指揮:スコット・ルーディン

◆出演

デロリス/シスター・メアリー・クラレンス:ウーピー・ゴールドバーグ(声:中村晃子)

修道院長:マギー・スミス(声:藤波京子)

ヴィンス:ハーヴェイ・カイテル(声:堀勝之祐)

シスター・メアリー・パトリック:キャシー・ナジミー(声:さとうあい)

シスター・メアリー・ロバート:ウェンディ・マッケナ(声:矢島晶子)

シスター・メアリー・ラザラス:メアリー・ウィックス(声:河村久子)

サウザー警部:ビル・ナン(声:玄田哲章)



2022年12月9日(金)よる9時00分~10時59分 ※放送枠5分拡大

『天使にラブ・ソングを2』(1993米)

◆監督:ビル・デューク

◆製作:ドーン・スティール、スコット・ルーディン

◆脚本:ジェームズ・オア、ジム・クラックシャンク、ジュディ・アン・メイソン

◆キャラクター創造:ジョセフ・ハワード

◆製作総指揮:ローレンス・マーク、マリオ・イスコヴィッチ

◆共同製作総指揮:クリストファー・メレダンドリ

◆音楽:マイルス・グッドマン

◆音楽監修:マーク・シャイマン

◆出演

デロリス:ウーピー・ゴールドバーグ(声:中村晃子)

シスター・メアリー・パトリック:キャシー・ナジミー(声:さとうあい)

クリスプ理事長:ジェームズ・コバーン(声:小林清志)

修道院長:マギー・スミス(声:藤波京子)

モリス神父:バーナード・ヒューズ(声:村松康雄)

シスター・メアリー・ラザラス:メアリー・ウィックス(声:河村久子)

シスター・メアリー・ロバート:ウェンディ・マッケナ(声:矢島晶子)

リタ:ローリン・ヒル(声:高山みなみ)



2022年12月16日(金)よる9時00分~10時59分 ※放送枠5分拡大

『グレムリン』(1984米)

◆監督:ジョー・ダンテ

◆製作総指揮:スティーヴン・スピルバーグ

◆脚本:クリス・コロンバス

◆製作:マイケル・フィネル

◆音楽:ジェリー・ゴールドスミス

◆出演

ビリー:ザック・ギャリガン (声:関俊彦)

ケート:フィービー・ケイツ (声:玉川紗己子)

ビリーの父:ホイト・アクストン (声:富田耕生)



2022年12月23日(金)よる9時00分~10時59分 ※放送枠5分拡大

『ホーム・アローン2』(1992米)

◆監督:クリス・コロンバス

◆製作:ジョン・ヒューズ

◆脚本:ジョン・ヒューズ

◆音楽:ジョン・ウィリアムズ

◆出演

ケビン・マカリスター:マコーレー・カルキン(声:矢島晶子)

ハリー:ジョー・ペシ(声:青野武/※多田野曜平)※追加収録部分

マーブ:ダニエル・スターン(声:江原正士)

ホームレスのおばさん:ブレンダ・フリッカー(声:藤波京子)

ケイト(ママ):キャサリン・オハラ(声:鈴木弘子)

ピーター(パパ):ジョン・ハード(声:有本欽隆/※菅生隆之)※追加収録部分



【今後の放送ラインナップ】

◆2022年11月11日 今夜9時『そして、バトンは渡された』※地上波初放送

◆2022年11月18日よる9時『あなたの番です 劇場版』※地上波初放送・本編ノーカット

◆2022年11月25日よる9時『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン』※初放送

◆2022年12月2日よる9時『天使にラブ・ソングを…』

◆2022年12月9日よる9時『天使にラブ・ソングを2』

◆2022年12月16日よる9時『グレムリン』

◆2022年12月23日よる9時『ホーム・アローン2』

(C)1992 TOUCHSTONE PICTURES. All rights reserved.

(C)1993 TOUCHSTONE PICTURES. All rights reserved.

(C)Warner Bros. Entertainment Inc.

(C)1992 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.