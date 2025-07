NCT DREAM、新アルバムのテーマは“タイムスリップ”！『Go Back To The Future』が描く物語とは？ | RBB TODAY

NCT DREAMが、5枚目のフルアルバム『Go Back To The Future』で、7月14日に電撃カムバックする。

SF映画さながらのストーリーとハイクオリティなコンテンツで、カムバックへの期待が高まる中、NCT DREAMが描く“時間旅行”の世界観に注目が集まっている。

音楽で描く“時間旅行”の物語

『Go Back To The Future』は、「最も輝く自分を見つけるために時間旅行に出る」というNCT DREAMの物語を描いたアルバム。ダブルタイトル曲『BTTF』と『CHILLER』を通じて、過去・現在・未来をつなぐ時間の流れの中で、NCT DREAMならではのメッセージを届ける。

(写真=SMエンターテインメント)NCT DREAM

『BTTF』には、「過去を変える選択の中で、後悔のない過去を受け入れ、最もまぶしい未来へ進もう」というメッセージが込められており、『CHILLER』では『BTTF』の物語を前後からつなぎながら、今この瞬間の自分自身を堂々と、そしてポジティブに楽しむ姿を表現している。

2曲のタイトル曲を通して、デビューから9年間にわたって築いてきたストーリーと、これから進んでいく未来への自信がどのように描かれるのか、期待が高まっている。

さらにアルバムには、時間旅行のテーマをユニークに描いた『I LIKE IT』、NCT DREAMらしいエネルギーあふれる応援ソング『DREAM TEAM』、幻想的なサウンドで雰囲気を一変させる『Interlude:Back to Our Paradise』など、新しさとNCT DREAMらしさを兼ね備えた感性とメッセージに満ちた楽曲が多数収録されている。

NCT DREAMが作り上げた“時間旅行ユニバース”

今作では、NCT DREAMがデビューした2016年の「過去(Past)」、2025年の「現在(Present)」、そして遥か未来の「絶対現在(Absolute Present)」という3つの時代を舞台に、壮大な“時間旅行ユニバース”を構築。

映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』をオマージュしたこのコンセプトは、ユニバーサル・スタジオおよびアンブリン・エンターテインメントから正式な許可を得て制作され、映画に登場する象徴的な装置とNCT DREAMのアイデンティティを融合させたオリジナルの世界観が完成した。

(写真=SMエンターテインメント)

音楽やパフォーマンスはもちろん、2本のミュージックビデオやトレーラーをはじめとするアルバム全体を貫くプロモーションは、NCT DREAMが主役となる“タイムスリップストーリー”への没入感をさらに高めている。

また、過去への時間旅行をテーマにしたSNSプロモーションも話題を呼んだ。メンバー7人が共に過ごした日常や思い出の場所、忘れられない瞬間を今の姿で再現し、かつて交わした“未来の約束”までシチュエーション仕立てで表現。ファンも自然と、NCT DREAMの時間旅行の物語に引き込まれていった。

長年ともに歩んできたファンにとっては思い出を振り返るきっかけに、そして新たなファンにとっては、NCT DREAMの時間軸を共有する特別な体験となり、SNSのリアルタイムトレンドを席巻するなど、大きな反響を呼んだ。

なお、NCT DREAMの5thフルアルバム『Go Back To The Future』は、7月14日18時より各音楽配信サイトにて全曲配信され、同日CDとしても発売される。

(記事提供=OSEN)

