乃木坂46・賀喜遥香、笑顔の浴衣振り返り動画に可愛すぎの声 | RBB TODAY

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乃木坂46・賀喜遥香、笑顔の浴衣振り返り動画に可愛すぎの声

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賀喜遥香【撮影：浜瀬将樹】
  • 賀喜遥香【撮影：浜瀬将樹】

　乃木坂46・賀喜遥香の1st写真集『まっさら』（新潮社）の公式Twitter（ツイッター）で、浴衣姿のオフショット動画が公開された。

　本日31日は乃木坂46の『真夏の全国ツアー2022』東京公演最終日。「真夏の全国ツアー2022東京day3 記念に 浴衣で振り返るかっきーをどうぞ」とのコメントとともに、浴衣で振り返る賀喜の動画をアップ。浴衣姿が美しいのはもちろんのこと、カメラに向ける弾けるような笑顔がたまらなくキュートだ。

　動画を見たファンからは「かわいすぎ!!」「見返り美人や！」「射抜かれました」などコメントが多数寄せられている。






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《松尾》
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