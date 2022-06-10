鷲見玲奈、新井恵理那ら登場の『原色美人キャスター大図鑑2022』が写真集売上1位に！ | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース 書泉ブックタワー含む書泉店舗における2022年5月の『書泉・女性タレント写真集売上ランキング』が発表された。※【Amazon】200万冊以上が読み放題！初めてご利用の方は30日間の無料体験が可能。期間終了後は月額980円（PR） 1位には『原色美人キャスター大図鑑2022』（文藝春秋）がランクイン。鷲見玲奈、新井恵理那、岡副麻希、柴田阿弥、中川絵美里といったセント・フォース所属の美人キャスターが勢揃いした内容で、撮り下ろしに加えて素顔に迫るインタビューが収録されている。5月1日に鷲見、柴田、中川の3名が書泉ブックタワーでの発売記念イベントに出演。大勢のファンが集まり、大盛況となった。 ランキングの詳細は以下の通りだ。【1位】『原色美人キャスター大図鑑2022』（出版社：文藝春秋、発売日：2022/1/19）https://www.rbbtoday.com/article/2022/01/19/195436.html原色美人キャスター大図鑑2022 (文春MOOK)￥1,980Amazon 楽天市場【2位】松下玲緒菜 2nd写真集『in the seasons』（出版社：光文社、発売日：2022/5/2）https://www.rbbtoday.com/article/2022/02/28/196449.html松下玲緒菜2nd写真集 in the seasons￥2,970Amazon 楽天市場【3位】花咲ひより 2nd写真集『Metamorphose 2.0』（出版社：光文社、発売日：2022/4/19）https://www.rbbtoday.com/article/2022/04/20/197836.html花咲ひより2nd写真集 Metamorphose 2.0￥3,300Amazon 楽天市場【4位】モーニング娘。'22・岡村ほまれ フォトブック『HOMARE SEVENTEEN'S JOURNEY』（出版社：オデッセー出版、発売日：2022/5/9）岡村ほまれ フォトブック HOMARE SEVENTEEN'S JOURNEY￥4,660Amazon 楽天市場【5位】永尾まりや 写真集『ヤバイ!まりや。』（出版社：ワニブックス、発売日：2022/1/20）https://www.rbbtoday.com/article/2021/12/08/194349.html永尾まりや 写真集 『 ヤバイ! まりや。 』￥2,500Amazon 楽天市場【6位】森咲智美 写真集『Nectar』（出版社：講談社、発売日：2022/4/15）【電子版だけの特典カットつき】森咲智美写真集 Ｎｅｃｔａｒ￥4,070Amazon 楽天市場【7位】佐野ひなこ 写真集『BE WITH ME』（出版社：光文社、発売日：2022/2/22）https://www.rbbtoday.com/article/2022/03/18/196966.html佐野ひなこ 写真集「BE WITH ME」￥2,420Amazon 楽天市場【8位】櫻坂46・渡邉理佐 卒業メモリアルブック『抱きしめたくなる瞬間』（出版社：集英社、発売日：2022/5/17）櫻坂46 渡邉理佐 卒業メモリアルブック 抱きしめたくなる瞬間 ([大型本])￥2,200Amazon 楽天市場【9位】雪平莉左 ファースト写真集『とろける。』（出版社：集英社、発売日：2022/4/21）https://www.rbbtoday.com/article/2022/04/21/197877.html雪平莉左 ファースト写真集 『とろける。』 YJ PHOTO BOOK￥2,970Amazon 楽天市場【10位】林田百加 1st写真集『ハイレグの国』（出版社：竹書房、発売日：2022/3/25）林田百加 1st写真集『ハイレグの国』￥4,139Amazon 楽天市場※調査店舗：書泉ブックタワー・書泉グランデ・芳林堂書店高田馬場店（販売数合計）。※店頭イベント販売数含む。