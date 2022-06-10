 鷲見玲奈、新井恵理那ら登場の『原色美人キャスター大図鑑2022』が写真集売上1位に！ | RBB TODAY
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鷲見玲奈、新井恵理那ら登場の『原色美人キャスター大図鑑2022』が写真集売上1位に！

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『原色美人キャスター大図鑑2022』（c）文藝春秋
  • 『原色美人キャスター大図鑑2022』（c）文藝春秋
  • 花咲ひより2nd写真集『Metamorphose 2.0』（発売：光文社、撮影：岡本武志）表紙
  • 佐野ひなこ写真集『BE WITH ME』　（c）光文社／週刊FLASH
  • （c）佐藤佑一／週刊ヤングジャンプ

　書泉ブックタワー含む書泉店舗における2022年5月の『書泉・女性タレント写真集売上ランキング』が発表された。

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　1位には『原色美人キャスター大図鑑2022』（文藝春秋）がランクイン。鷲見玲奈、新井恵理那、岡副麻希、柴田阿弥、中川絵美里といったセント・フォース所属の美人キャスターが勢揃いした内容で、撮り下ろしに加えて素顔に迫るインタビューが収録されている。5月1日に鷲見、柴田、中川の3名が書泉ブックタワーでの発売記念イベントに出演。大勢のファンが集まり、大盛況となった。

　ランキングの詳細は以下の通りだ。

【1位】『原色美人キャスター大図鑑2022』（出版社：文藝春秋、発売日：2022/1/19）
https://www.rbbtoday.com/article/2022/01/19/195436.html
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【2位】松下玲緒菜 2nd写真集『in the seasons』（出版社：光文社、発売日：2022/5/2）
https://www.rbbtoday.com/article/2022/02/28/196449.html
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【3位】花咲ひより 2nd写真集『Metamorphose 2.0』（出版社：光文社、発売日：2022/4/19）
https://www.rbbtoday.com/article/2022/04/20/197836.html
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【4位】モーニング娘。'22・岡村ほまれ フォトブック『HOMARE SEVENTEEN'S JOURNEY』（出版社：オデッセー出版、発売日：2022/5/9）

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【5位】永尾まりや 写真集『ヤバイ!まりや。』（出版社：ワニブックス、発売日：2022/1/20）
https://www.rbbtoday.com/article/2021/12/08/194349.html
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【6位】森咲智美 写真集『Nectar』（出版社：講談社、発売日：2022/4/15）

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【7位】佐野ひなこ 写真集『BE WITH ME』（出版社：光文社、発売日：2022/2/22）
https://www.rbbtoday.com/article/2022/03/18/196966.html
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【8位】櫻坂46・渡邉理佐 卒業メモリアルブック『抱きしめたくなる瞬間』（出版社：集英社、発売日：2022/5/17）

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【9位】雪平莉左 ファースト写真集『とろける。』（出版社：集英社、発売日：2022/4/21）
https://www.rbbtoday.com/article/2022/04/21/197877.html
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【10位】林田百加 1st写真集『ハイレグの国』（出版社：竹書房、発売日：2022/3/25）

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※調査店舗：書泉ブックタワー・書泉グランデ・芳林堂書店高田馬場店（販売数合計）。
※店頭イベント販売数含む。
《松尾》
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