吉本新喜劇×NMB48のミュージカル「ぐれいてすと な 笑まん」お見送り会＆アフタートーク開催決定 | RBB TODAY

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吉本新喜劇とNMB48によるミュージカル「ぐれいてすと な 笑まん」において、公演終了後にお見送り会及びアフタートークの開催が決定した。
共に大阪で生まれ、これまで様々なコラボレーションをしてきた吉本新喜劇とNMB48。今回のミュージカルでは、演出にブロードウェイ・ミュージカルの演出・振付を手掛ける玉野和紀氏を迎え、歌って踊って笑って泣ける作品に仕上がっているとのこと。公演は、5月14日の大阪公演を皮切りに、5月26日から28日まで東京公演も開催される。お見送り会では、日替わりでメンバーが登場。アフタートークでは、稽古の裏話などが飛び出すという。概要は次の通り。
◆大阪公演
【お見送り会】
・5/14(土)17:00公演 川畑泰史、島田珠代、加藤夕夏、貞野遥香
・5/15(日)12:00公演 島田一の介、吉田裕、新澤菜央、山本望叶
・5/15(日)17:00公演 西川忠志、諸見里大介、塩月希依音、渋谷凪咲
・5/16(月)13:00公演 すっちー、今別府直之、小嶋花梨、原かれん
・5/16(月)18:00公演 松浦真也、森田まりこ、小嶋花梨、上西怜
・5/20(金)18:00公演 島田珠代、今別府直之、安部若菜、渋谷凪咲
・5/21(土)12:00公演 末成映薫、吉田裕、石田優美、川上千尋
・5/21(土)17:00公演 諸見里大介、森田まりこ、上西怜、本郷柚巴
・5/22(日)12:00公演 川畑泰史、松浦真也、安部若菜、平山真衣
【アフタートーク】
・5/19(木)13:00公演 川畑泰史、島田珠代、加藤夕夏、小嶋花梨
◆東京公演
【お見送り会】
・5/26(木)13:00公演 すっちー、西川忠志、安部若菜、原かれん
・5/26(木)18:00公演 末成映薫、今別府直之、石田優美、 加藤夕夏、小嶋花梨
・5/27(金)13:00公演 島田一の介、吉田裕、貞野遥香、塩月希依音、山本望叶
・5/27(金)18:00公演 島田珠代、諸見里大介、川上千尋、渋谷凪咲、本郷柚巴
・5/28(土)12:00公演 松浦真也、森田まりこ、上西怜、平山真衣
・5/28(土)17:00公演 川畑泰史、すっちー、上西怜、新澤菜央
【アフタートーク】
・5/26(木)18:00公演 末成映薫、今別府直之、石田優美、 加藤夕夏、小嶋花梨
・5/27(金)18:00公演 島田珠代、諸見里大介、川上千尋、渋谷凪咲、本郷柚巴