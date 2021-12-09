2021年TV出演ランキング、女性1位はフワちゃん | RBB TODAY

【PICK UP】
エム・データが9日、『2021年テレビ番組出演ランキング』を発表した。
女性1位は、YouTuber芸人のフワちゃん。さまざまバラエティ番組に引っ張りだこで、昨年の358回という記録から今年は一気に521回に急増。男女総合ランキングでも7位に輝いた。
また、男性では『おかえりモネ』や、『花は咲く』などのNHK東北関連番組への出演で活躍を見せ、バラエティ番組などにも多数出演したサンドウィッチマンの2人（富澤たけし、伊達みきお）がワンツーフィニッシュという結果となった。
ランキングの詳細は以下の通りだ。
【2021年テレビ番組出演ランキング（女性）】
【1位】フワちゃん （2020年：358回→2021年：521回）
【2位】阿部華也子 （2020年：394回→2021年：486回）
【3位】池田美優 （2020年：393回→2021年：473回）
【4位】新井恵理那 （2020年：418回→2021年：445回）
【5位】福田麻貴（3時のヒロイン） （2020年：326回→2021年：392回）
【6位】清原果耶 （2020年：35回→2021年：373回）
【7位】近藤春奈（ハリセンボン） （2020年：479回→2021年：366回）
【8位】朝日奈央 （2020年：300回→2021年：365回）
【9位】貴島明日香 （2020年：246回→2021年：331回）
【10位】佐藤栞里 （2020年：289回→2021年：330回）
【11位】千野珠琴 （2020年：0回→2021年：328回）
【12位】ホラン千秋 （2020年：353回→2021年：320回）
【13位】ゆめっち（3時のヒロイン） （2020年：303回→2021年：317回）
【14位】池村碧彩 （2020年：0回→2021年：316回）
【15位】かなで（3時のヒロイン） （2020年：294回→2021年：311回）
【16位】大久保佳代子（オアシス） （2020年：299回→2021年：305回）
【16位】生見愛瑠 （2020年：220回→2021年：305回）
【18位】杉咲花 （2020年：79回→2021年：301回）
【19位】指原莉乃 （2020年：295回→2021年：284回）
【20位】黒柳徹子 （2020年：294回→2021年：278回）
【2021年テレビ番組出演ランキング（男性）】
【1位】富澤たけし（サンドウィッチマン） （2020年：449回→2021年：619回）
【2位】伊達みきお（サンドウィッチマン） （2020年：444回→2021年：615回）
【3位】設楽統（バナナマン） （2020年：585回→2021年：581回）
【4位】川島明（麒麟） （2020年：325回→2021年：570回）
【5位】長田庄平（チョコレートプラネット） （2020年：393回→2021年：540回）
【6位】松尾駿（チョコレートプラネット） （2020年：391回→2021年：538回）
【7位】林修 （2020年：530回→2021年：516回）
【8位】博多大吉（博多華丸・大吉） （2020年：595回→2021年：500回）
【9位】小峠英二（バイきんぐ） （2020年：421回→2021年：498回）
【10位】斉藤慎二（ジャングルポケット） （2020年：431回→2021年：494回）
【10位】ノブ（千鳥） （2020年：456回→2021年：494回）
【12位】有吉弘行 （2020年：491回→2021年：481回）
【13位】春日俊彰（オードリー） （2020年：480回→2021年：477回）
【14位】濱家隆一（かまいたち） （2020年：326回→2021年：475回）
【15位】山内健司（かまいたち） （2020年：352回→2021年：466回）
【16位】若林正恭（オードリー） （2020年：550回→2021年：452回）
【17位】松丸亮吾 （2020年：403回→2021年：450回）
【18位】国分太一 （2020年：447回→2021年：444回）
【18位】澤部佑（ハライチ） （2020年：495回→2021年：444回）
【20位】太田博久（ジャングルポケット） （2020年：332回→2021年：440回）