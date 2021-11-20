乃木坂46・生田絵梨花、デコルテラインあらわな白シャツショット公開「セクシーすぎる」「芸術」 | RBB TODAY

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乃木坂46・生田絵梨花、デコルテラインあらわな白シャツショット公開「セクシーすぎる」「芸術」

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生田絵梨花【写真：竹内みちまろ】
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　乃木坂46・生田絵梨花の卒業記念メモリアルブック『タイトル未定』（講談社）の公式Twitter（ツイッター）が19日に更新。オフショットが公開された。

　今回のカットは、白シャツ姿でデコルテをセクシーに見せたショット。オトナっぽい雰囲気が漂う1枚でその色気にファンも大興奮。「綺麗ー！」「癒される」「セクシーすぎる」「芸術」「美しい」など絶賛のコメントが寄せられている。

　公式Twitterではこの他にも、湯上り浴衣ショットや、15歳当時に撮影された初ソログラビアの際のショットなどが最近公開に。いずれの写真も反響を呼んでいる。



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《松尾》

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