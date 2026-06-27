似鳥沙也加がデジタル写真集2作品を発売！攻めまくりの露出カット公開 | RBB TODAY

グラビアアイドルの似鳥沙也加が『SPA!デジタル写真集 似鳥沙也加「フェティッシュお嬢様の限界突破」』と『SPA!デジタル写真集 似鳥沙也加「ブチ上げ極上ボディ」』の2作品を同時発売中だ。このほど発売を記念して、誌面カットが公開された。

似鳥は1993年福岡県出身。ハッシュタグ「#インスタグラビア」を生み出して大バズりし、グラビア界を席巻してきた存在だ。近作にはデジタル限定写真集『ふれあ、』『ふりる。』（共にKADOKAWA）も発売している。

「フェティッシュお嬢様の限界突破」では、フェティシズムを感じるグラビアカットを収録しており、こだわり抜いた力作となっている。緑が生い茂る外景ロケーションでヒップを披露したり、代名詞ともいわれる下乳バストがこぼれるカット、陽の光に照らされて輝く女神カットなど、まるで印象派絵画のような色合いを感じさせるアートな仕上がりになっている。

提供／週刊 SPA!編集部 「フェティッシュお嬢様の限界突破」：撮影／彦坂栄治 ヘアメイク／エノモトマサノリ スタイリング／八杉直美

提供／週刊 SPA!編集部 「フェティッシュお嬢様の限界突破」：撮影／彦坂栄治 ヘアメイク／エノモトマサノリ スタイリング／八杉直美

提供／週刊 SPA!編集部 「フェティッシュお嬢様の限界突破」：撮影／彦坂栄治 ヘアメイク／エノモトマサノリ スタイリング／八杉直美

提供／週刊 SPA!編集部 「フェティッシュお嬢様の限界突破」：撮影／彦坂栄治 ヘアメイク／エノモトマサノリ スタイリング／八杉直美

一転して「ブチ上げ極上ボディ」はピンクのネオンと一体化した美女を映し出しながら、アメリカン・トイが並ぶ趣味嗜好の強い部屋でポージングしており、“パーティーピーポー”を楽しむ似鳥を楽しむことができる。さらに、星型に模られたバストが印象的なビキニや、ビリビリに破かれたようなデザインのほぼ一枚布の衣装で、磨き上げたプロポーションと美しい肌を露出。派手な衣装で攻めまくりの内容となっている。

提供／週刊 SPA!編集部 「ブチ上げ極上ボディ」：撮影／彦坂栄治 ヘアメイク／エノモトマサノリ スタイリング／田中陽子

提供／週刊 SPA!編集部 「ブチ上げ極上ボディ」：撮影／彦坂栄治 ヘアメイク／エノモトマサノリ スタイリング／田中陽子

提供／週刊 SPA!編集部 「ブチ上げ極上ボディ」：撮影／彦坂栄治 ヘアメイク／エノモトマサノリ スタイリング／田中陽子