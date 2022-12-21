日本一のミスキャンパス候補第一弾！39名の美女が公開 | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース 『MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2023』の第1弾出場者が発表された。 『MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2023』は、全国の大学で2022年度に開催されたミスキャンパスコンテストでグランプリ・準グランプリを受賞した人のみが出場可能。全国ミスキャンパスの中から日本一のミスキャンパスを決めるコンテストだ。出場者は全国予選審査に参加。グランプリは、決勝へ進んだ出場者の中から決定し、豪華副賞が贈呈される。 『MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2023』第1弾出場者は以下の通りだ。・石本菜々子（慶應義塾大学SFC 2年）・星美実（学習院女子大学 1年）・古川葵（九州大学 4年）・丸尾愛莉（慶應義塾大学SFC 2年）・山平茉央（東京都立大学 3年）・翠（新潟大学 2年）・河野咲菜（日本大学経済学部 1年）・奥村愛（国士舘大学 3年）・出路明日香（桜美林大学 2年）・吉田果蓮（学習院大学 2年）・戸嶋紗良（横浜国立大学 4年）・荒木美輝（慶應義塾大学 4年）・藤本真子（松山大学 3年）・小林優奈（日本大学経済学部 1年）・志水夏々（横浜国立大学 4年）・宮尾芽留（東京都立大学 2年）・山口扇世（香川大学 2年）・才原千紗都（専修大学 3年）・川部萌々香（日本大学法学部 3年）・原田菜月（千葉大学 1年）・岩崎由佳（國學院大學 2年）・宮本李菜（龍谷大学 3年）・石川百恵（桜美林大学 3年）・木戸結菜（学習院大学 2年）・津田美友佳（慶應義塾大学 4年）・吉沢芽衣（専修大学 3年）・八木梨早（慶應義塾大学 3年）・遠藤奈子（筑波大学 4年）・峯苫義子（九州大学 院2年）・樋口愛梨彩（関西大学 3年）・村岡璃恵留（獨協大学 2年）・上野妃美（明星大学 2年）・山口栞（久留米大学 3年）・蒲生杏奈（東洋大学 4年）・五藤ゆい（明治薬科大学 3年）・荻野生妃（久留米大学 3年）・小林茉鈴（立命館大学 4年）・富岡美咲（日本大学法学部 2年）・靍田桃萌（松山大学 3年）