「Sony Music AnimeSongs ONLINE 日本武道館」開催！セットリストも公開に | RBB TODAY

Sony Musicの所属アーティスト総勢24組が集結し、無観客の日本武道館を舞台にノンストップでアニメ主題歌を中心としたライブを披露したオンラインコンテンツ「Sony Music AnimeSongs ONLINE 日本武道館」が3日に配信された。
トップバッターの藍井エイルから始まった公演は3時間を越える大ボリュームで、披露された総楽曲数は42曲に及ぶ。チャプターは3つに分かれており、はじめのブロックとなるChapter:1では、藍井が人気TVアニメ『ソードアート・オンライン』シリーズの主題歌となっている「IGNITE」「I will...」を披露。AR技術を駆使した演出も施された。その後は、the peggies、スピラ・スピカらも次々と人気曲をパフォーマンス。
Chapter:2では、Who-ya Extended、Co shu Nieらが、人気TVアニメ『PSYCHO-PASS サイコパス』シリーズ主題歌などを、そして鈴木雅之がゲストヴォーカルに伊原六花、鈴木愛理をそれぞれ迎えて人気TVアニメ『かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～』シリーズの第一期・第二期のオープニングテーマ「ラブ・ドラマティック feat. 伊原六花」「DADDY ! DADDY ! DO ! feat. 鈴木愛理」を立て続けに披露。
Chapter:3では、TrySail、FLOWらが登場。昨年公開され、MVが4,000万回を突破したナナヲアカリの「チューリングラブ feat.Sou」をはじめ、人気楽曲が次々と歌唱された。満を持して、イベントの大トリとなる西川貴教は、ASCAと共にコラボ曲「天秤-Libra-」（TVアニメ『白猫プロジェクト ZERO CHRONICLE』オープニングテーマ）を、そして最後に西川ソロ名義としての1stシングルでもある「Bright Burning Shout」（TVアニメ『Fate/EXTRA Last Encore』オープニングテーマ）を高らかに歌い上げ、イベントは大団円を迎えた。
なお、同公演のセットリストは、プレイリストとして各ストリーミングサイトにて公開されている。
◆セットリスト
【Chapter１．】
藍井エイル 「IGNITE」
藍井エイル 「I will...」
the peggies 「君のせい」
the peggies 「センチメートル」
楠木ともり 「ハミダシモノ」
CIVILIAN 「正解不正解」
CIVILIAN 「千夜想歌」
スピラ・スピカ 「イヤヨイヤヨモスキノウチ」
スピラ・スピカ 「リライズ」
夏川椎菜 「フワリ、コロリ、カラン、コロン」
BURNOUT SYDROMES 「FLY HIGH!!」
BURNOUT SYDROMES 「ヒカリアレ」
【Chapter２．】
西川くんとキリショー 「1・2・3」
22/7 「ムズイ」
22/7 「風は吹いてるか？」
Who-ya Extended 「Q-vism」
Who-ya Extended 「Synthetic Sympathy」
Co shu Nie 「asphyxia」
Co shu Nie 「bullet」
中川翔子 「空色デイズ」
中川翔子 「タイプ：ワイルド」
ASCA 「Howling」
佐藤ミキ 「名もない花」
麻倉もも 「ユメシンデレラ」
鈴木雅之 「ラブ・ドラマティック feat. 伊原六花」
鈴木雅之 「DADDY ! DADDY ! DO ! feat. 鈴木愛理」
halca 「センチメンタルクライシス」
halca 「告白バンジージャンプ」
【Chapter３．】
Rude-α 「LIFE」
Rude-α 「Paradise」
雨宮天 「PARADOX」
ナナヲアカリ 「チューリングラブ feat.Sou」
ナナヲアカリ 「Higher's High」
斉藤朱夏 「パパパ」
斉藤朱夏 「しゅしゅしゅ」
TrySail 「ごまかし」
TrySail 「adrenaline!!!」
FLOW 「COLORS」
FLOW 「新世界」
FLOW 「GO!!!」
西川貴教＋ASCA 「天秤-Libra-」
西川貴教 「Bright Burning Shout」