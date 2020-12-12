書泉、10月の「女性タレント写真集売上ランキング」は森戸知沙希写真集が1位 | RBB TODAY

1位は、モーニング娘。’20 ・森戸知沙希の写真集 『Crossroads』（ワニブックス）。2位は、つばきファクトリー・小野瑞歩のファースト写真集『MIZUH◎』（オデッセー出版）。3位は、ちとせよしの写真集『Eternal』（ジーオーティー）。ランキング詳細は、次の通り。
【2020年10月 書泉・女性タレント写真集売上ランキング】
1位 モーニング娘。’20 森戸知沙希 写真集 『 Crossroads 』（出版社：ワニブックス、発売日：2020/10/1）
2位 小野瑞歩(つばきファクトリー)ファースト写真集「MIZUH◎」（出版社：オデッセー出版、発売日：2020/9/29）
3位 ちとせよしの写真集『Eternal』（出版社：ジーオーティー、発売日：2020/10/16）
4位 白石麻衣 乃木坂４６卒業記念メモリアルマガジン（出版社：講談社、発売日：2020/10/21）
https://www.rbbtoday.com/article/2020/10/21/183189.html
5位 沢口愛華２ｎｄ写真集 背伸び（出版社：講談社、発売日：2020/10/28）
https://www.rbbtoday.com/article/2020/09/17/182241.html
6位 豊田ルナ１ｓｔ写真集 月－Ｌｕｎａ－（出版社：講談社、発売日：2020/10/7）
https://www.rbbtoday.com/article/2020/09/14/182148.html
7位 乃木坂46 中田花奈 ファースト写真集 好きなことだけをしていたい（出版社：光文社、発売日：2020/10/13）
https://www.rbbtoday.com/article/2020/10/23/183245.html
8位 梅澤美波１ｓｔ写真集 夢の近く（出版社：講談社、発売日：2020/9/29）
https://www.rbbtoday.com/article/2020/09/05/181894.html
9位 清水楓写真集『emerge as...』（出版社：講談社、発売日：2020/10/2）
10位 白石聖 ファースト写真集『白石聖 2016-2020』（出版社：ワニブックス、発売日：2020/10/10）
https://www.rbbtoday.com/article/2020/08/10/181160.html
※調査店舗：書泉ブックタワー・書泉グランデ・芳林堂書店高田馬場店（販売数合計）。※店頭イベント販売数含む。