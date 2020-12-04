橋本環奈、TVCM放送回数で大躍進……2020年ランキング | RBB TODAY

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橋本環奈、TVCM放送回数で大躍進……2020年ランキング

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浜辺美波【写真：竹内みちまろ】
  • 浜辺美波【写真：竹内みちまろ】
  • 斎藤工【撮影：小宮山あきの】
　エム・データが「2020年TV-CM放送回数ランキング」を発表した。


　女性トップは昨年3位の女優・米倉涼子（14673回／240750秒）が獲得。2位から5位には吉岡里帆（10212回／183375秒）、深田恭子（9952回／169335秒）、橋本環奈（9497回／157440秒）、浜辺美波（8123回／132555秒）と人気女優がそれぞれランクインした。特に1～5位では昨年圏外だった橋本が一気に4位にジャンプアップしており、大躍進を遂げている。

　男性1位は斎藤工（11465回／174420秒）で、2位には櫻井翔（嵐／11421回／391305秒）。そして昨年圏外だった松本白鸚（10384回／894525秒）が3位にランクインし、4位に桐谷健太（8989回／151245秒）、5位に濱田岳（8965回／151575秒）が続いた。

　なお、男女総合では米倉がトップに輝いた。


【2020年TV-CM放送回数ランキング】
■女性
1位　米倉涼子
2位　吉岡里帆
3位　深田恭子
4位　橋本環奈
5位　浜辺美波
6位　綾瀬はるか
7位　上戸彩
8位　今田美桜
9位　片岡京子
10位　有村架純
11位　清野菜名
12位　永野芽郁
13位　菜々緒
14位　中条あやみ
15位　多部未華子
16位　指原莉乃
17位　広瀬すず
18位　松たか子
19位　芦田愛菜
20位　小池栄子

■男性
1位　斎藤工
2位　櫻井翔（嵐）
3位　松本白鸚
4位　桐谷健太
5位　濱田岳
6位　松田翔太
7位　田中圭
8位　ノブ（千鳥）
9位　相葉雅紀（嵐）
10位　二宮和也（嵐）
11位　菅田将暉
12位　大悟（千鳥）
13位　松本潤（嵐）
14位　大野智（嵐）
15位　松本人志（ダウンタウン）
16位　大泉洋（TEAM NACS）
17位　香川照之
18位　江口洋介
19位　飯尾和樹（ずん）
20位　竹内涼真
《松尾》

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