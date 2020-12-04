橋本環奈、TVCM放送回数で大躍進……2020年ランキング | RBB TODAY

女性トップは昨年3位の女優・米倉涼子（14673回／240750秒）が獲得。2位から5位には吉岡里帆（10212回／183375秒）、深田恭子（9952回／169335秒）、橋本環奈（9497回／157440秒）、浜辺美波（8123回／132555秒）と人気女優がそれぞれランクインした。特に1～5位では昨年圏外だった橋本が一気に4位にジャンプアップしており、大躍進を遂げている。
男性1位は斎藤工（11465回／174420秒）で、2位には櫻井翔（嵐／11421回／391305秒）。そして昨年圏外だった松本白鸚（10384回／894525秒）が3位にランクインし、4位に桐谷健太（8989回／151245秒）、5位に濱田岳（8965回／151575秒）が続いた。
なお、男女総合では米倉がトップに輝いた。
【2020年TV-CM放送回数ランキング】
■女性
1位 米倉涼子
2位 吉岡里帆
3位 深田恭子
4位 橋本環奈
5位 浜辺美波
6位 綾瀬はるか
7位 上戸彩
8位 今田美桜
9位 片岡京子
10位 有村架純
11位 清野菜名
12位 永野芽郁
13位 菜々緒
14位 中条あやみ
15位 多部未華子
16位 指原莉乃
17位 広瀬すず
18位 松たか子
19位 芦田愛菜
20位 小池栄子
■男性
1位 斎藤工
2位 櫻井翔（嵐）
3位 松本白鸚
4位 桐谷健太
5位 濱田岳
6位 松田翔太
7位 田中圭
8位 ノブ（千鳥）
9位 相葉雅紀（嵐）
10位 二宮和也（嵐）
11位 菅田将暉
12位 大悟（千鳥）
13位 松本潤（嵐）
14位 大野智（嵐）
15位 松本人志（ダウンタウン）
16位 大泉洋（TEAM NACS）
17位 香川照之
18位 江口洋介
19位 飯尾和樹（ずん）
20位 竹内涼真